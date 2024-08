Tak mieszka Krystyna Pawłowicz. Nie do wiary, co ma na ścianie

Krystyna Pawłowicz jest zdecydowanie jedną z bardziej kontrowersyjnych osób na scenie politycznej. Głośno było o jej wypowiedziach na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz transpłciowym dziecku. Była posłanka Prawa i Sprawiedliwości ogłosiła w 2018 roku wielkie zmiany. "Czas już pomyśleć o życiu poza polityką, zobaczyć jeszcze miejsca rodzinne, podkurować zdrowie, posprzątać po sobie" - pisała na platformie X. Rok po tych słowach Pawłowicz objęła stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W wolnych chwilach była posłanka PiS spędza czas w swoim mieszkaniu. Jak wygląda gniazdko Pawłowicz?

Krystyna Pawłowicz lubi ozdoby. To ma na ścianie w mieszkaniu. "Fotomontaż"

Krystyna Pawłowicz aktywnie udziela się na platformie X. Niektóre z wpisów byłej posłanki Prawa i Sprawiedliwości opatrzone są zdjęciami z jej gniazdka. Przypomnijmy, że Pawłowicz mieszka w warszawskiej dzielnicy Ursus. Jak widać na zamieszczonych przed polityczkę zdjęciach, lubi ona dekorować wnętrze pokaźnymi elementami. W jej mieszkaniu znajduje się wiele figur aniołów, które często są pomalowane na złoty kolor. We wnętrzu Pawłowicz nie brakuje także obrazów o charakterze religijnym. Jedno ze zdjęć powieszonych na ścianie byłej posłanki szczególnie przykuło uwagę internautów. Pawłowicz wyjaśniła, co to takiego. "Po lewej, na obrazku na ścianie jest zdjęcie - fotomontaż z "Super Expressu", na którym do tułowia jakiegoś żołnierza dodano moją głowę" - pisała Krystyna Pawłowicz. Chcecie zobaczyć to wyjątkowe dzieło? Zdjęcia z mieszkania znajdziecie w galerii na górze strony.

Krystyna Pawłowicz narzeka na brak ochrony. "Nigdzie już nie wychodzę"

Jakiś czas temu Krystyna Pawłowicz wyjawiła, że pod koniec 2023 roku straciła ochronę. Od tamtego momentu ma pewne obawy przed wychodzeniem z mieszkania. - Najgorzej jest w większych skupiskach ludzi: na przykład w centrum Warszawy. Jak była ochrona, to się powstrzymywali przed niemiłymi komentarzami czy nawet wyzwiskami. W zasadzie nigdzie już nie wychodzę. Podjeżdża samochód z Trybunału Konstytucyjnego i wiezie mnie, jak mam załatwić jakąś sprawę, np. do banku - tłumaczyła dla "Super Expressu". ZOBACZ TEŻ: Krystyna Pawłowicz porównała się do Demi Moore. Surowa ocena. Aktorki, oczywiście