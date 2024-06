Parada Równości przeszła przez Warszawę. Jak zwykle na wydarzeniu pojawiły się tłumy ludzi. Uczestnicy z chęcią publikowali zdjęcia i relacje w mediach społecznościowych. Wśród nich pojawiały się kadry z politykami i gwiazdami. Wicepremier Krzysztof Gawkowski wypowiedział się w stolicy na temat związków partnerskich. - Dowieziemy to, o co walczyliśmy przez osiem lat. Dowieziemy skuteczne prawo, które wszystkim daje poczucie, że państwo się wami opiekuje, że jest równe dla wszystkich i nikogo nie wyklucza - mówił. Kto jeszcze pojawił się na Paradzie Równości? Sprawdźcie!

Trzaskowski na Paradzie Równości. W komentarzach burza

15 czerwca w Warszawie odbyła się Parada Równości. Na ulicach Warszawy pojawiło się mnóstwo osób. Jak co roku, nie zabrakło prezydenta stolicy, Rafała Trzaskowskiego. Co więcej, polityk otworzył wydarzenie. Zaznaczył, że "ten dzień pokazuje, że Warszawa jest miastem uśmiechniętym, tolerancyjnym i europejskim". Wyraził swoją nadzieję, że zrealizowane zostaną postulaty w sprawie praw społeczności LGBT+. Tuż po Paradzie Równości prezydent Warszawy zamieścił post w mediach społecznościowych. "Warszawa jest dla wszystkich" - napisał. W komentarzach pojawiły się głosy podziękowań za udział i wsparcie. Nie zabrakło jednak też krytycznych głosów. "Warszawa jest dla wszystkich, ale krzyża w miejscu pracy już nie można postawić", "Twoi ludzie mają inne zdanie" - czytamy w komentarzach.

Oprócz polityków pojawiły się też gwiazdy. Można była zobaczyć między innymi Andrzeja Piasecznego, Lunę, Tomasza Ciachorowskiego, Jacka Jelonka, Oliwiera Kubiaka czy Saszan. Anna Mucha zaapelowała w mediach społecznościowych. "Wspieram dumnie. Żądamy związków partnerskich" - napisała, wrzucając swoje zdjęcia we wszystkich kolorach tęczy. To nie wszystko! Zdjęcia gwiazd, które pojawiły się na Paradzie Równości, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Parada równosci w Warszawie Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl

Katarzyna Kotula skierowała do prac legislacyjnych propozycję rządowego projektu o związkach partnerskich

Katarzyna Kotula jest ministrą ds. równości. Kobieta zapowiedziała, że skierowała do wykazu prac legislacyjnych propozycję rządowego projektu, który dotyczy związków partnerskich. Radości nie było końca. Kotula podkreśliła, że dokumenty są gotowe. Wkrótce ruszą także konsultacje w tej sprawie z PSL-em. - Wy nie możecie czekać, ja nie mogę czekać. Czerwiec to czas na decyzję. Liczę na mądrość moich kolegów i koleżanek z rządu, bo projekt o związkach partnerskich to absolutne minimum. Dzisiaj nie tylko musimy, ale mamy polityczny obowiązek spłacić dług i spełnić obietnice wyborcze - mówiła Katarzyna Kotula.