15 czerwca w Łodzi odbyła się impreza See Bloggers, która jest jednym z największych festiwali twórców internetowych w Polsce. W tym roku wydarzenie obchodzi swój jubileusz, bo doczekało się już dziesięciu edycji. Wśród prelegentów zapowiedziano udział m.in. Ewy Chodakowskiej, Macieja Orłosia, Agustina Egurolli, Alana Andersza i Idy Nowakowskiej. Impreza od lat przyciąga internetowych twórców, artystów i celebrytów. Na ściance pojawiło się mnóstwo znanych osób. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

Plejada gwiazd na imprezie See Bloggers. Edyta i Cezary Pazura z uśmiechem pozowali fotografom

Cezary Pazura od kilku lat prężnie działa w sieci. W serwisie YouTube prowadzi swój kanał, który zebrał ponad 823. tysięcy subskrybentów. W związku z jego działalnością w Internecie nie mogło zabraknąć aktora na imprezie See Bloggers. Pazura pozował na ściance ze swoją żoną Edytą. Para zdecydowała się na jasne stylizacje, które zostały przełamane kolorowymi marynarkami. Aktor postawił na niebieski odcień, a jego żona wybrała marynarkę w drobną czerwoną kratę. Edyta Pazura do vintage marynarki założyła krótki top.

Na ściance pojawiła się także Barbara Kurdej-Szatan ze swoim mężem. Aktorka wybrała rzucający się w oczy komplet w zwierzęcy print. Całość uzupełniła niewielką czarną torebką. Zdjęcia gwiazd z imprezy See Bloggers znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

