Maffashion wyrasta powoli na polską królową Halloween. Niewątpliwie influencerka idzie w ślady Heidi Klum, która swoimi przebierankami robi od lat prawdziwą furorę. W ubiegłym roku Maffashion zaskoczyła wszystkich doskonałą kreacją Maty. W tym roku postanowiła pozostać w gronie polskich raperów i przeobraziła się w Quebonafide. Wybór jest tym bardziej ciekawy, że popularny raper nie przepada, delikatnie mówiąc, za byłym partnerem celebrytki, Sebastianem Fabijańskim.

Bezpośrednią inspiracją do tegorocznego, halloweenowego kostiumu Maffashion był teledysk do piosenki "Tamagotchi", który Quebonafide wydał wraz z Taco Hemingway'em cztery lata temu. Utwór stał się prawdziwym przebojem. Do tej pory w serwisie YouTube wyświetlono go już ponad 107 milionów razy.

Maffashion efektem swojej stylizacji pochwaliła się fanom na Instagramie. Nie zabrakło więc różowego outfitu i włosów, a także charakterystycznych tatuaży na szyi. Zamieszczony filmik był stylizowany na teledysk do piosenki Quebonafide. Trzeba przyznać, że całość robi piorunujące wrażenie.

Fani influencerki byli zachwyceni, ale wyrazy uznania w komentarzach zostawili także popularni znajomi Maffashion, m.in. Radek Pestka, Wersow, Paulina Krupińska i Julia Wieniawa.

Mega. Turbo super - napisał Radek Pestka.

Kozak - napisała Wersow.

Mocne - podkreśliła Julia Wieniawa.

Pozamiatłaś - dodała Paulina Krupińska.

To tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod postem Maffashion na Instagramie.

screen Fot. Instagram.com/maffashion_official

Dodajmy, że wybór Quebonafide można odczytywać także jako prztyczek w nos dla byłego partnera Maffashion, Sebastiana Fabijańskiego. Panowie za sobą nie przepadają, a Quebo dał temu wyraz w utworze "Szubienicapestycydybroń" z albumu "Romantic Psycho".

Słowo sukces sprawia, że chciałby cię zabić każdy. Raperzy rozumiem, ale ku*wa Fabijański (...). Nie mogę się przejmować tym, co gadają błazny - rapował Quebonafide.

Maffashion Fot. Instagram.com/maffashion_official

