Kuzynka księcia Williama zemdlała, oddając hołd przy trumnie królowej Elżbiety

Zarówno rodzina królewska, jak i Brytyjczycy są pogrążeni w żałobie. Poddani z Londynu utworzyli gigantyczną kolejkę, aby tylko przez chwilę zobaczyć trumnę z królową Elżbietą. Ta ma rozciągać się aż na sześć kilometrów. Przy trumnie monarchini cały czas ktoś czuwa. Jeden ze strażników zasłabł i stracił przytomność i jak się okazało, nie jest to odosobniony przypadek. To samo przytrafiło się lady Gabrielli Windsor.

Lady Gabriella Windsor straciła przytomność przy trumnie królowej Elżbiety

Lady Gabriella jest córką księcia Michała z Kentu i Marie Christine von Reibnitz. Arystokratka została zauważona w środę 14 września podczas nabożeństwa odbywającego się w Westminster Hall. Gabriella dołączyła do pozostałych członków rodziny królewskiej, w tym księżniczki Beatrice i Eugenii, Zary i Mike Tindall oraz Lady Louise Windsor, by oddać hołd monarchini.

W pewnym momencie Gabriella Windsor źle się poczuła i jak donosi magazyn "Hello" straciła przytomność. Na zdjęciach przedstawiających wniesienie trumny z ciałem monarchini do Westminster Hall można zauważyć zamieszanie w tle. Wyglądało na to, że mąż arystokratki, Thomas Kingston, pochyla się i pomaga jej wstać. Lady Gabriella po chwili została zauważona, jak opuszczała pałac ramię w ramię z ukochanym.

Lady Gabriella Windsor straciła przytomność przy trumnie królowej Elżbiety Fot. Agencja Gazeta

Lady Gabriella Windsor miała bliskie relacje z monarchinią, a królowa Elżbieta była jednym z gości na jej ślubie z Thomasem Kingstonem w 2019 roku. Pomimo omdlenia Lady Gabrielli, nabożeństwo nie zostało przerwane.

Trumna królowej będzie spoczywać w Westminster Hall do czasu państwowego pogrzebu, który zaplanowano na 19 września.