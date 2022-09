Choć od spaceru "wielkiej czwórki" pod zamkiem w Windsorze minęły cztery dni, w sieci nadal komentowane są zachowania royalsów. Pisaliśmy już, że książę Harry złamał królewski protokół, ponieważ stale trzymał Meghan Markle za rękę. I choć wydawało się, że książę William nie popełni podobnego "błędu", stało się inaczej.

Książę William złamał protokół! Tak zareagował, gdy zbliżył się do księżnej Kate [WIDEO]

Mowa o geście, na jaki pozwolił sobie książę William, gdy księżna Kate rozmawiała z poddanymi. Choć - na pozór - zwykłe dotknięcie po plecach nie powinno nikogo dziwić, w przypadku członków rodziny królewskiej dzieje się inaczej. Chodzi bowiem o ustalenia, z których wynika, że członkowie rodziny królewskiej nie powinni okazywać sobie żadnych uczuć w sytuacjach publicznych. Mowa o trzymaniu za rękę, całowaniu się, czy właśnie dotykaniu i głaskaniu pleców.

Na szczęście internauci nie są tak bardzo przewrażliwieni na tym punkcie i pod materiałem wideo na TikToku można dostrzec mnóstwo pozytywnych komentarzy.

Ależ oni się kochają! Miło widzieć, jak William wspiera Kate. Ona też zapewne cierpi.

Piękna miłość od nich bije.

Są taką piękną parą. Przyszły król i królowa.

Już dziś trumna z ciałem królowej Elżbiety II zostanie przetransportowana do Londynu. Być może będzie to okazja do kolejnego publicznego pojawienia się księcia i księżnej Walii.

