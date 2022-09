Księżna Kate znalazła czas na małą przyjemność. Zaprezentowała nowy kolor włosów

W sobotnie popołudnie książę William i księżna Kate, w towarzystwie księcia Harry'ego i Meghan Marke, pojawili się pod murami zamku Windsor, by oddać hołd królowej Elżbiecie II. To było pierwsze publiczne wyjście skłóconych braci wraz z małżonkami od 2020 roku. To, co zwróciło uwagę poddanych, to całkowicie różne zachowanie par - szczególnie Williama i Kate zaniepokoiło wielu z nich. Jednak na zdjęciach można również zauważyć pewną nowość. Mimo całego zamieszania związanego z żałobą i "Operacją London Bridge", żona przyszłego króla znalazła moment na małą przyjemność.

Księżna Kate w nowej fryzurze. Rozjaśniła włosy

Kate Middleton rzadko decyduje się na zmiany w wyglądzie. Jeśli chodzi o włosy, to bawi się ich długością, jednak nigdy nie zaryzykowała, by całkowicie zmienić ich kolor. Podczas sobotniego spaceru pod zamkiem Windsor, zaprezentowała nowe, blond refleksy. Mogłoby się wydawać, że to tylko mała zmiana, jednak dodała ona fryzurze księżnej lekkości i wrażenia większej objętości.

Księżna Kate Kirsty O'Connor/Pool Photo via AP

Śmierć królowej to ogromna zmiana w życiu całej rodziny królewskiej. Król Karol III przygotowywał się do nowej roli przez całe życie i został najstarszym mianowanym władcą. Aktualnie następców do dziedziczenia tronu jest 23 (pod tym linkiem znajdziecie grafikę przedstawiającą sukcesję w brytyjskiej monarchii). Wśród nich są nawet dzieci księcia Harry'ego i Meghan Markle - Archie i Lilibet.