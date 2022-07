W tym roku miną już trzy lata, odkąd Piotr Woźniak-Starak zginął w wypadku na jeziorze Kisajno, wypadając za burtę motorówki. Do tragedii doszło 18 sierpnia, a poszukiwania męża Agnieszki Woźniak-Starak trwały przez kilka kolejnych dni. To wydarzenie wstrząsnęło całą Polską. Żona Piotra Woźniaka-Staraka, a także jego bliska przyjaciółka, Zofia Ślotała, wspomniały go w instagramowych relacjach w dniu 42. urodzin. Agnieszka Woźniak-Starak nie tylko zamieściła wyjątkowe zdjęcie, które zrobiła na krótko przed jego śmiercią, ale też wybrała się w związane ze zmarłym miejsce.

Agnieszka Woźniak-Starak i Zofia Ślotała uczciły urodziny Piotra Woźniaka-Staraka

Osobista tragedia skłoniła Agnieszkę Woźniak-Starak do usunięcia się z życia publicznego na wiele miesięcy. Dziennikarka wróciła przed kamerę telewizyjną dopiero jesienią 2020 roku, dołączając do grona prowadzących "Dzień dobry TVN". Od pewnego czasu jest bardzo aktywna także na Instagramie, gdzie często dzieli się osobistymi przemyśleniami.

Na instagramowej relacji dziennikarki znalazł się krótki filmik, na którym widać, jak płynie motorówką. Nie zdradziła, gdzie dokładnie znalazła się w tym dniu, jednak niewykluczone, że pamięć o Piotrze Woźniaku-Staraku uczciła właśnie na jeziorze Kisajno, w pobliżu jego posiadłości, która znajduje się w Fuledzie na Mazurach. W tym miejscu początkowo znajdował się także grób zmarłego producenta filmowego, który następnie przeniesiono na cmentarz Powązkowski w Warszawie.

O zmarłym przyjacielu pamięta również Zofia Ślotała. Projektantka od początku nie ukrywała, że śmierć Piotra Woźniaka-Staraka bardzo nią wstrząsnęła, a w instagramowych wpisach podkreślała, że był w jej życiu kimś wyjątkowo ważnym. W dniu 42. urodzin producenta Ślotała nie zdecydowała się jednak na wylewny wpis. Celebrytka zamieściła wyłącznie zdjęcie nieba, które podpisała krótko literą "P".

