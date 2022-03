Więcej na temat wojny w Ukrainie przeczytasz na portalu Gazeta.pl

REKLAMA

Agresja Rosji w Ukrainie wstrząsnęła niemal całym światem. Wiele międzynarodowych firm postanowiło wyrazić swoją solidarność wobec naszego wschodniego sąsiada, blokując eksporty do kraju, którego głową jest Władimir Putin. Symboliczny sprzeciw wobec wojny w Ukrainie wyraził również Instytut Pantone.

Instytut Pantone solidarny z Ukrainą. "Jesteście naszymi ludźmi"

Pantone co roku ogłasza kolor, który będzie najmodniejszy w nadchodzących miesiącach. Często barwy wybrane przez instytut nawiązują do obecnej sytuacji społeczno-politycznej. Chociaż kolor roku 2022 poznaliśmy już pod koniec grudnia ubiegłego roku, to wiele wskazuje na to, że ze względu na sytuacje w Ukrainie świat w najbliższych miesiącach postawi na niebiesko-żółte odcienie.

Zobacz wideo Cerekiew karmi ochotników z obrony terytorialnej w okolicy Kijowa. Z pieśnią na ustach

Na facebookowym profilu Instytutu znajdziemy grafikę, która nawiązuje do obecnych wydarzeń. Pantone opublikował na stronie słoneczniki, będące symbolem Ukrainy oraz flagę państwa zaatakowanego pod koniec lutego przez Rosję. Narodowe kolory okupowanego kraju dostały również własne nazwy. To "freedom blue" i "energizing yellow". Ten symboliczny gest poruszył serca tysięcy internautów.

Od Ukraińców z całego świata - dziękuję. W taki sposób wygrywa się deszcz nowych kontraktów, gdy zacznie się odbudowa po wojnie. Pantone rządzi!

Miałem nadzieję, że Pantone okaże swoje wsparcie. Dziękuję wam!

Dziękuję wam! Jesteście naszymi ludźmi! - czytamy w komentarzach.

Co myślicie o tym symbolicznym geście?

Instytut Pantone - co ta?

Pantone Color Institute oferuje szereg publikacji dotyczących prognozowania trendów kolorystycznych i książek edukacyjnych, które dostarczają unikalnych inspiracji oraz zwracają uwagę na trendy w projektowaniu - czytamy na stronie www.czasnawnetrze.pl.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie --> https://wiadomosci.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28151855,wojna-w-ukrainie-gdzie-uzyskac-pomoc.html

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28148032,ukraina-jak-pomoc-mieszkancom-kraju-juz-trwaja-zbiorki.html

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28149929,przyjaciele-z-ukrainy-tu-znajdziecie-uzyteczne-kontakty.html