Antoni Królikowski przyznał jakiś czas temu, że od najmłodszych lat sprawiał problemy swoim bliskim. Zaczęło się, gdy był dzieckiem.

Antoni Królikowski o dzieciństwie: Byłem utrapieniem

Antoni Królikowski jako dziecko przysparzał rodzicom problemów - dotykał tego, czego nie powinien, łamał sobie ręce i nogi. Paweł Królikowski i Małgorzata Ostrowska-Królikowska byli przerażeni.

Jako chłopak byłem utrapieniem, wciąż coś wywijałem. Miałem pięć lat, gdy podczas wizyty w domu znajomych rodziców zalałem sobie oczy wapnem. Tata był przerażony. Modlił się, żebym odzyskał wzrok - mówił Królikowski w rozmowie z magazynem "Twój Styl".

Mąż Joanny Opozdy dostał nawet zakaz wstępu na plan, na którym pracowała mama. Wciąż przeszkadzał.

Wypadek niczego mnie nie nauczył. Co rusz wracałem do domu ze złamaną ręką, nogą. Mama chciała mnie mieć na oku i zabierała do teatru na próby, zostawałem tam na spektakle. Zdarzało mi się wbiegać na scenę podczas przedstawienia albo z pierwszego rzędu podpowiadać aktorom ich kwestie, bo znałem je na pamięć. W końcu dostałem od dyrektora wilczy bilet.

Choć rodzice nie mieli łatwo, to chyba normalne, że w dziecięcym wieku zdarzało mu się coś przeskrobać. Zdecydowanie gorzej jest teraz, bo konsekwencje niewłaściwych decyzji są zdecydowanie poważniejsze.

