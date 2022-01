The Weeknd śpiewa o Angelinie Jolie w nowej piosence! Już się nie ukrywają?

Więcej o miłosnych doniesieniach na temat gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Minęło sześć miesięcy odkąd The Weeknd i Angelina Jolie zostali po raz pierwszy przyłapani na wspólnej kolacji. Fragment piosenki wokalisty sugeruje, że aktorka zawróciła mu w głowie do tego stopnia, że poświęcił jej kilka wersów.

Zobacz wideo Angelina Jolie i Brad Pitt rozwiedli się. Poznajcie historię ich miłości

Te hollywoodzkie gwiazdy odwiedziły Polskę! Może którąś z nich minęliście na ulicy?

The Weekend śpiewa o Angelinie Jolie?

Od jakiegoś czasu media spekulują, że Angelina Jolie i The Weeknd są parą. Plotki te z pewnością podsyca fakt, że są widywani razem. Kilka miesięcy temu przyłapano ich na wspólnej kolacji w Santa Monica. Para wyszła wówczas z lokalu osobno, by uniknąć kolejnych plotek. Gdy sytuacja się powtórzyła i zostali przyłapani podczas jednego koncertu, nie było już mowy o przypadku.

W nowej piosence "Here We Go…Again" The Weeknd śpiewa o nowej dziewczynie i wyraźnie odnosi się do Angeliny Jolie.

Moja nowa dziewczyna jest gwiazdą filmową

Kochałem ją i sprawiłem, że krzyczała jak Neve Campbell, ale kiedy ją rozśmieszam

przysięgam, że to leczy moje przygnębiające myśli

W dalszej części muzyk twierdzi, że zupełnie nie spodziewał się dłuższej relacji i wcale na nią nie czekał. A tu niespodzianka!

Angelina Jolie w ogniu pytań. Siloh dopytuje matkę o Jennifer Aniston

The Weeknd wcześniej umawiał się m.in. z Bellą Hadid i Seleną Gomez, z kolei aktorka jest zdecydowanie mniej chętna do randkowania po rozwodzie. Odkąd w 2016 roku rozeszła się z Bradem Pittem, z nikim nie łączono jej na poważnie. Nie wiadomo co prawda, jak rozwija się jej relacja z autorem "Here We Go…Again", ale słuchając jego nowego kawałka można odnieść wrażenie, że dosyć obiecująco.

Zobacz też: Brad Pitt znów nie jest singlem! Tym razem ma romans ze znaną aktorką. "Angelina zabraniała mu z nią rozmawiać"