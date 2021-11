Więcej zaskakujących metamorfoz gwiazd znajdziecie na Gazeta.pl.

Will Smith ma obecnie 53 lata, jednak na najnowszym nagraniu wyglądał zdecydowanie młodziej. Zdaniem niektórych, aktor musiał zdecydować się na poprawki w wyglądzie. Internauci sugerowali, że być może wybrał botoks, a "nową twarz" porównywali do postaci robota.

Will Smith nie wygląda jak Will Smith

W brytyjskim "The One Show" emitowanym na BBC Will Smith pojawił się z okazji promocji filmu "King Richard: Zwycięska rodzina", w którym wciela się w głównego bohatera. Premiera jest zaplanowana dopiero na 3 grudnia, dlatego aktor opowiadał o kulisach zza planu i zachęcał do udania się do kin. Same wypowiedzi nie interesowały jednak fanów tak bardzo, jak "nowy", ich zdaniem, wygląd Smitha. Sugerują, że mógł poddać się zabiegom, dzięki którym jego twarz jest wyjątkowo gładka. Uważają, że wygląda dokładnie tak, jak w latach 90., gdy debiutował w serialu telewizyjnym "Bajer z Bel-Air". Twitter dosłownie zalała fala rozmyśleń internautów na ten temat.

Co się dzieje z twarzą Willa Smitha?

Will Smith nie wygląda jak Will Smith.

Will Smith wygląda jak postać z gry. Musiałem to obejrzeć, żeby upewnić się, że to rzeczywiście on.

Być może za wyglądem aktora faktycznie kryją się urodowe poprawki. Może być też tak, że komputerowa kamera wygładziła jego rysy twarzy, choć fani najwyraźniej nie do końca w to wierzą.

