Są trzy zwiastuny Bożego Narodzenia. Pierwszy to reklama ze świąteczną ciężarówką Coca-Coli, drugi, nieśmiertelny przebój zespołu Wham! "Last Christmas", trzeci to oczywiście wspominana piosenka Mariah Carey, która rozbrzmiewa w eterze już od listopada.

Mariah Carey jest w świetnej formie. W błyszczącej kreacji wyglądała obłędnie

Mariah Carey otworzyła bożonarodzeniowy sezon

Mariah Carey nagrała już nową świąteczną piosenkę, której fragment opublikowała w mediach społecznościowych. Do pracy nad utworem zaprosiła amerykańskiego piosenkarza Khalida oraz śpiewaka gospel Kirka Franklina. Czy utwór ma potencjał, by zdobyć równie dużą popularność, jak towarzyszący nam już 27 lat przebój "All I Want For Christmas"? Przekonamy się, gdy tylko "królowa Bożego Narodzenia" udostępni piosenkę w całości.

Na razie Mariah Carey zainaugurowała sezon świąteczny. W poniedziałek na Twitterze opublikowała zabawny film. Ubrana w świąteczną suknię podobną do tej, którą miała w teledysku do "All I Want For Christmas Is You" skrada się z kijem bejsbolowym w ręce. Kij udekorowany jest w czerwono-białe pasy i przypomina świąteczne lizaki.

Piosenkarka rozbija nim jedną z halloweenowych dyń. Słowa na nich umieszczone tworzą napis "It's not time" ("Jeszcze nie pora"). Po zniszczeniu środkowej dyni z napisem "not" pozostaje wymowne "It's time".

"All I Want For Christmas Is You" to przebój, który powstał w 1994 roku. Wielu wykonawców, między innymi Shania Twain czy Miley Cyrus, nagrało jego covery. W Stanach Zjednoczonych utwór stał się pierwszą piosenką świąteczną, która sprzedała się w ilości ponad miliona dzwonków. "The New Yorker" nazwał "All I Want For Christmas Is You" nieodzownym dodatkiem do świątecznej atmosfery.

Czy nowy świąteczny przebój Mariah Carey powtórzy ten sukces?