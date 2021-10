31 sierpnia mięły 24 lat od tragicznego wypadku w Paryżu, w którym zginęła księżna Diana. Pierwsza żona księcia Karola nie miała łatwego życia. Kiedy stała się członkinią rodziny królewskiej, musiała znosić liczne upokorzenia, by po czasie dowiedzieć się, że jest zdradzana. Jej rywalka nie dawała za wygraną, ale też nie musiała się zbytnio starać - była miłością życia syna królowej. "Cokolwiek by się działo, zawsze będę cię kochał" - miał powiedzieć Karol do Camilli podczas rozmowy telefonicznej, którą podsłuchiwała Diana.

Księżna Camilla nie znosiła księżnej Diany. Wyszło na jaw, jak ją przezywała. "Toruje sobie drogę przez ochroniarzy"

Nikt nie miał wątpliwości, że Diana i Camilla szczerze się nienawidzą. Opinia publiczna zawsze stała jednak murem za pierwszą żoną Karola - przez jego romans Spencer miała mieć problemy ze zdrowiem (zaburzenia odżywiania, samookaleczanie). Tom Bower wyjawił więc, jak o Dianie wyrażała się Camilla, kiedy rozmawiała ze znajomymi. "Mysz", "głupia krowa"... To tylko nieliczne z wyzwisk.

Ponadto kochanka przyszłego króla nie szczędziła krytyki pod adresem księżnej ludzkich serc. Twierdziła, że jest hipokrytką, która krytykuje romans Karola, a sama "toruje sobie drogę przez ochroniarzy".

Księżna Camilla od lat walczy o uwagę mediów i stara kreować się na osobą ciepłą i empatyczną. Czy jej to wychodzi? Czasem tak, jednak aktualnie najbardziej lubianą członkinią rodziny królewskiej jest księżna Kate.