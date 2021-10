Kuba Wojewódzki był niedawno gościem "Dzień dobry TVN". Na kanapie śniadaniówki w ostrych słowach odniósł się do kariery Małgorzaty Rozenek, ale nie oszczędził też Katarzyny Cichopek. Co na to Anna Mucha? Ma mocną kontrę.

