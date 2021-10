Kamerzysta wyszedł na wolność. Patoyoutuber usłyszał też kolejny zarzut

Na początku września rozpoczął się proces trójki youtuberów: Łukasza W., znanego jako Kamerzysta lub Kamuś, Wioletty K. i Adriana S. Zostali oni oskarżeni o znęcanie się nad niepełnosprawnym intelektualnie 19-latkiem ze Szczecina.

Kamerzysta wyszedł na wolność

Patoyoutuberzy zamieścili w sieci filmik, na którym kazali chłopakowi wykonać ich polecenia, za co miał dostać 10 tys. zł. i zyskać sławę w sieci. Zadania były poniżające, a youtuberzy wprost naśmiewali się z ofiary. By otrzymać obiecaną nagrodę, niepełnosprawny chłopak między innymi jadł z kuwety, wchodził do szamba, tarzał się w błocie, rozbijał cegły głową, jadł ziemię.

1 października sąd zdecydował na rozprawie, że Kamerzysta może opuścić areszt, w którym przebywał od kwietnia, pod warunkiem, że wpłaci kaucję w wysokości 100 tys. złotych. Youtuber dostał dozór policyjny i ma zakaz opuszczania kraju.

Dodatkowo prokuratura postawił Kamerzyście jeszcze jeden zarzut. Dotyczy on pobicia 66-letniego mężczyzny 2 stycznia 2020 r. przed sklepem przy ulicy Pokoju w Szczecinie. Okazuje się, że w sklepie youtuber próbował nagrać film, jednak ekspedientki nie wyraziły zgody. Kamerzysta zrobił z tego powodu awanturę. Mówił, że może nagrywać, co chce i wymachiwał telefonem. Wtedy zareagował 66-letni klient sklepu i razem z obsługą próbowali wyprosić go youtubera. Przed sklepem doszło do incydentu i mężczyzna został uderzony pięścią w twarz. Upadł na ziemię i na chwilę stracił przytomność.

Od tego momentu zaczął mieć kłopoty ze zdrowiem i zmarł po kilku miesiącach. Rodzina poszkodowanego łączy fakty. Prokuratura nie znalazła na to dowodów, jednak wszczęła postępowanie w sprawie uderzenia. Za ten czyn youtuberowi grożą trzy lata więzienia.