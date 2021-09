Ten rok był dla Oliwii Bieniuk bardzo intensywny. Wiosną przystąpiła do egzaminu maturalnego, a zaraz potem ogłosiła swój udział w "Tańcu z Gwiazdami". W związku z treningami do programu musiała też wyprowadzić się z Gdyni i zamieszkać w stolicy.

Oliwia Bieniuk narzeka na Warszawę

Oliwia Bieniuk zapytana przez naszego reportera, jak jej się podoba w Warszawie, stwierdziła wprost, że na razie jest tak skupiona na treningach do "TzG", że nie miała czasu poznać stolicy. Przemieszcza się tylko z mieszkania do studia i na salę ćwiczeń. Wykorzystuje w tym celu taksówki i popularne aplikacje do zamawiania przejazdów. Właśnie cenami tego sposobu komunikacji była najbardziej zaskoczona.

Na razie miałam mało czasu. Tylko podjeżdżam taksówkami na takie krótkie dystanse. W Warszawie przejazdy są bardzo tanie. Jak tu przyjechałam, to byłam w szoku, tak mało tu się płaci! - wyznała Plotkowi Oliwia Bieniuk.

Według gwiazdy jest ogromna różnica w kosztach życia w Warszawie i Gdyni. Z rozmowy zresztą wynika, że córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej tęskni za rodzinnym miastem. Porównała je ze stolicą.

Nie jestem taką warszawianką. Bardziej wolę Trójmiasto, morze, spokój. Tu jest chaos, dużo ludzi. Moje serce należy do Gdyni - przyznała z tęsknotą w głosie Oliwia.

Plotek zapytał młodą gwiazdę o stosunek do paparazzi. Jako córka znanych osób od najmłodszych lat miała do czynienia z fotoreporterami, którzy robili zdjęcia z ukrycia. Wszyscy pamiętamy, jak jej matka, Anna Przybylska walczyła, by nie "okradano jej z prywatności". Oliwia natomiast przyznaje, że ma zupełnie inny stosunek do paparazzi.

Jeżeli chodzi o paparazzi, to w ogóle ich nie zauważam. Oni się dobrze chowają. Nie zauważam, jak oni tam gdzieś buszują i mi zdjęcia robią z ukrycia. A jak czasami dostrzegam, to wtedy po prostu nie zwracam uwagi.

Przypomnijmy, że Oliwia Bieniuk startuje w 12. edycji "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie, w walce o Kryształową Kulę, towarzyszy jej tancerz Michał Bartkiewicz.