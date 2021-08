Sharon Stone umieściła na swoim Instagramie przejmujące wideo, w którym żegna Rivera. Pod klipem pojawiło się wiele komentarzy znanych osób, które wspierają aktorkę.

Sharon Stone żegna swojego bratanka

Zaledwie cztery dni wcześniej Sharon Stone prosiła o modlitwę za swojego bratanka i chrześniaka, Rivera Stone'a. Niespełna rocznego malca rodzice zastali rankiem w jego łóżku w bardzo złym stanie. Natychmiast został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono całkowitą niewydolnością narządów. Zdjęcie nieprzytomnego i podpiętego do aparatury medycznej chłopca, Sharon Stone opublikowała w mediach społecznościowych, prosząc o modlitwę za niego.

Proszę, módlcie się za niego. Potrzebujemy cudu - napisała wówczas aktorka.

Niestety w poniedziałek 30 sierpnia aktorka miała bolesną wiadomość do przekazania. River zmarł. Sharon postanowiła go pożegnać, publikując wzruszający klip, na którym uśmiechnięty malec bawi się i dokazuje. Podkład do tych kilku wspomnieniowych kadrów stanowi piosenka Erica Claptona "Tears In Heaven" - napisana po śmierci syna piosenkarza.

W komentarzach pod filmem zaroiło się od słów wsparcia.

Kondolencje Sharon. Modlę się za ciebie i rodzinę

Bardzo mi przykro z powodu twojej straty.

Wśród składających kondolencje i opłakujących malca znalazło się też kilka przyjaciół Sharon, jak na przykład Andie Macdowell czy Leslie Jordan.

Tak mi przykro. Mój Boże - napisała Selma Blair.

Siedzę tu we łzach. Tak mi przykro, Sharon. Jaki piękny chłopak. Przesyłam całą moją miłość tobie i twojej rodzinie - to z kolei komentarz Sean Hayes.

River był synem brata Sharon Stone, Patricka.