Joanna Opozda i Antek Królikowski odkąd wrócili do siebie po rozstaniu, do którego miało dojść z powodu zdrady aktora, dość niechętnie afiszują się ze swoim uczuciem. Długo nie potwierdzili powrotu, ale z czasem przestali się ukrywać. Podczas kryzysu zrozumieli, że chcą stworzyć poważny związek. Do mediów dotarły informacje, że planują ślub. Jak się okazuje, jest to prawda.

Joanna Opozda i Antek Królikowski biorą ślub

Doniesienia te potwierdził makijażysta gwiazd. Harry Jefferson pochwalił się zleceniem na Facebooku i tym samym zdradził tajemnicę narzeczonych:

To oficjalne! Robię makijaż na ślub dla mojej kochanej Joanna Opozda! Uwielbia #blask, który zawsze tworzymy razem, ponieważ jej glamour wygląda jak tutaj. Jak myślisz, jaki makijaż zrobimy na jej ślub? Czy powinna wyglądać bardziej efektownie czy bardziej naturalnie? Dajcie znać - zwrócił się do fanów.

Internauci ruszyli ze swoimi podpowiedziami:

Tak, żeby była sobą.

Jest piękna, zawsze ma tak nieskazitelny makijaż i kreacje. Ma się w dniu swojego ślubu czuć wyjątkowo! Ale ja bym zobaczyła panią Joannę w wersji kontrastu - czyli coś spektakularnego, coś mocnego.

Pytanie, jaką będzie miała suknię i cały ślub. Czy wybierze skromną, czy bardziej szykowną. Moją odpowiedzią jest: najlepiej, aby miała TRWAŁY makijaż Harry. Bo przy takiej uroczystości pojawia się tyle emocji, w tym łez szczęścia - piszą.

Jak na razie nie wiadomo na, kiedy Opozda i Królikowski zaplanowali datę ślubu i gdzie on się odbędzie.

Jeśli nie zdecydują się na skromną uroczystość, to możemy jednak przypuszczać, że nie zabraknie gwiazd i celebrytów, gdyż oboje z wieloma nawiązali trwałe przyjaźnie. Na liście mogą więc pojawić się m.in. Marina i Wojciech Szczęśni, Misiek Koterski oraz Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha.