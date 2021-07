Zagraniczne portale żyją obecnie plotkami o rzekomym romansie Sharon Stone z raperem RMR. Para jest widywana w popularnych klubach, a zakochani nie szczędzą sobie czułości. Ich związek jest o tyle niecodzienny, że parę dzieli spora różnica wieku. 63-letnia Sharon jest o 38 lat starsza od swojego wybranka o złotym uzębieniu.

REKLAMA

Jeżeli jeszcze zaskakują Was takie metrykalne rozbieżności w popularnych parach, to mamy dla Was galerię, a w niej zakochanych, których dzieli sporo lat różnicy, za to łączy gorące uczucie.

Sharon Stone, RMR Instagram, @madenightlife

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski

74-letni polski miliarder i deweloper spotyka się z piękną absolwentką inżynierii mechanicznej od 2018 roku. Patrycja Tuchlińska w marcu skończyła 26 lat, a więc jest młodsza 48 lat od partnera. Ostatnio media obiegła wiadomość, że para spodziewa się dziecka.

Patrycja Tuchlińska nie jest pierwszą, o wiele młodszą, partnerką Wojciechowskiego. Wcześniej związany był z młodszą o 45 lat Beatą Pruską. Laura Michnowicz była zaś młodsza od bogatego dewelopera o 37 lat.

Józef Wojciechowski z ukochaną KAPIF.pl

Bartosz Gelner i Magdalena Cielecka

Ta para niechętnie mówi w mediach o swoim związku. Uczucie pomiędzy aktorami narodziło się najprawdopodobniej na deskach Teatru Nowego, w którym oboje grają. Cielecka jest starsza od swojego wybranka o 16 lat.

Piękna aktorka dotąd nie zabrała głosu w sprawie związku z Gelnerem. Relację z Magdą potwierdził za to Bartosz, który w rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedział o ich ulubionej warszawskiej knajpce.

Jak z Magdą krążymy po mieście na rowerach, to mamy taki system, że tu wpadamy - zdradził aktor.

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner w spektaklu 'Francuzi' Fot. Tal Bitton/mat. Nowego Teatru

Andrzej Łapicki i Kamila Mścichowska

Związkiem tych dwojga żyła 10 lat temu cała Polska! Amant polskiego kina powtórnie został mężem w wieku 85 lat. Wybranka z powodzeniem mogłaby być jego wnuczką, gdyż kiedy "państwo młodzi" pobierali się, Kamila liczyła zaledwie 25 lat. Łapicki żartował potem w wywiadach, że "ma młodą żonę aż do śmierci". Rzeczywiście, małżeństwo rozdzieliła śmierć aktora, a Mścichowska została wdową w wieku 28 lat.

Kamila Łapicka i Andrzej Łapicki KAPIF

Małgorzata i Karol Strasburgerowie

Uwielbiany przez rodaków prowadzący "Familiady", swoją trzecią, młodszą o 38 lat żonę, poznał na weselu w 2006 roku. Wtedy był jednak w szczęśliwym małżeństwie z Ireną. Niestety, w 2013 roku druga żona Strasburgera przegrała walkę z rakiem. W tym trudnym czasie aktora wspierała Weremczuk. Wkrótce Karol poprosił Małgorzatę, by została jego menadżerką, a współpraca zbliżyła parę do tego stopnia, że w 2019 roku stanęli na ślubnym kobiercu.

Kilka miesięcy po zawarciu związku małżeńskiego, Karol Strasburger w wieku 72 lat został ojcem po raz pierwszy. Córeczka pary, Laura, jest oczkiem w głowie tatusia.

Karol Strasburger, Małgorzata Weremczuk East News

Marek Kondrat i Antonina Turnau

Marek Kondrat miał 38 lat, kiedy jemu krakowskiemu przyjacielowi, Grzegorzowi Turanuowi urodziła się córka. Dziewczynka od najmłodszych lat podziwiała wujka, a po latach zaczęła pracować jako jego doradczyni. Podobno romans pary zaczął się w 2012 roku, kilka lat po rozwodzie Kondrata z pierwszą żoną, Iloną.

Marek i Antonina w 2015 roku pobrali się, a 3 lata później na świat przyszła ich córka, Helena. Małżeństwo mieszka obecnie w Hiszpanii.

Antonina Kondrat, Marek Kondrat East News