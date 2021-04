Emilia Dankwa dała się poznać szerszemu gronu publiczności, kiedy pojawiła się w serialu "Rodzinka.pl", w którym wcielała się w Zosię, koleżankę Kacperka (Mateusz Pawłowski). Serial przyniósł jej popularność i dzięki temu wystąpiła później w innych produkcjach. Jak dziś wygląda Emilia? Dziewczynka dorastała na oczach milionów widzów, a dziś jest już nastolatką.

Emilia Dankwa z "Rodzinki.pl" - jak dziś wygląda?

Emilia na swoim koncie ma też udział w filmie "Być jak Kazimierz Deyna", serialu "Belfer", a także filmie "Zbliżenia". Jak na 15-latkę to dość sporo. A ci, którzy obserwują Emilię w mediach społecznościowych mogli się przekonać, że aktorstwo łączy z nauką, a także ze swoimi pasjami, którymi chwali się w sieci.

Trzeba przyznać, że całkiem nieźle jej to idzie, co udowodniła kilka miesięcy temu, kiedy pochwaliła się na Instagramie swoim świadectwem z czerwonym paskiem. Jest czas na szkołę, ale też na przyjemności. Emilia najwyraźniej lubi aktywnie spędzać czas - jeździ konno, a zimą stawia na snowboard i narty. W wolnych chwilach lubi też czytać książki.

W ubiegłym roku Emilia wraz ze swoją mamą i bratem pojawili się w "Pytaniu na śniadanie", by porozmawiać o życiu z nastolatkami pod jednym dachem. Mama Emilii przyznała, że nie może narzekać na córkę. Wyznała, że jak każda nastolatka ma swoje humory, ale mają na to sposób. W ich domu ważna jest rozmowa i to dzięki niej udaje im się zawsze dojść do porozumienia. Pani Monika, mama serialowej Zosi, dodała też, że chce dawać córce przestrzeń, bo dobrze wie, że teraz dla córki niezwykle ważni są znajomi.

Zobaczcie w naszej galerii, jak przez lata zmieniła się Emilia Dankwa.

