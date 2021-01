Wiele wskazuje na to, że świat mody otwiera się dla Romeo Beckhama. Syn Victorii i Davida trafił na lutową okładkę prestiżowego magazynu "Vogue" i pojawił się w męskim wydaniu włoskiej edycji. Wygląda jak profesjonalny model - pozuje z dużą świadomością, pewnie spogląda w obiektyw. Zmienił jednak nieco swój wizerunek. Na zdjęciach ma przefarbowane włosy na blond, śmiało eksponuje wyrzeźbione mięśnie brzucha.

REKLAMA

Roznegliżowany Romeo Beckham pozuje z nową dziewczyną. To młoda modelka, która już pracuje u Victorii

Romeo Beckham na okładce "Vogue'a"

Nie jest tajemnicą, że rodzina dla Beckhamów jest najważniejsza. Wszyscy wspierają siebie nawzajem i cieszą się ze swoich sukcesów. Nie mogło być więc inaczej i tym razem. Dumni rodzice udostępnili na swoich profilach w mediach społecznościowych efekty sesji i wsparli syna:

Jesteśmy dumni z ciebie - napisała wzruszona Victoria.

Jestem z ciebie bardzo dumny, Romeo. Cóż za niesamowita pierwsza okładka "L'Uomo Vogue" - dodał David.

Także internauci są zachwyceni sesją zdjęciową drugiego syna Beckhamów (najstarszy jest Brooklyn).

Jaki przystojniak! Urodę odziedziczył po mamie.

Ma szansę zrobić karierę.

Przepiękny mężczyzna- piszą.

Zdecydowana większość obserwatorów Instagrama jest zaskoczona podobieństwem 18-latka do Victorii i że to właśnie po niej odziedziczył urodę. Uważają, że jeśli będzie tak ciężko pracować, jak ona, ma szansę podbić świat mody. I wiele wskazuje na to, że faktycznie tak się może stać.

Victoria Beckham czeka na randkę z Davidem. Weszła na drabinę w lateksowych spodniach i szpilkach

W wieku 12 lat wziął udział w świątecznej kampanii Burberry. Wtedy na jego konto trafiła niezła suma, bo aż 200 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę to, jakie ma geny, osoby ze świata mody na pewno będą o nim pamiętać i chętnie pomogą mu rozwinąć karierę.