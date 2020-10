Zmarł reżyser Krzysztof Rogala. Przyczynił się do tworzenia "Na dobre i na złe", "Barw szczęścia" i "M jak miłość"

Zmarł Krzysztof Rogala. Mężczyzna od lat zajmował się współpracą przy najbardziej znanych polskich serialach. To on odpowiadał za fabułę "M jak miłość", "Barw szczęścia" i "Na dobre i na złe". Oficjalnie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci reżysera.

Zmarł Krzysztof Rogala

Krzysztof Rogala miał w swoim dorobku sporo znanych i uwielbianych przez Polaków produkcji. Warto wspomnieć przede wszystkim o "M jak miłość", równie znanych "Barwach szczęścia" i "Na dobre i na złe", które tworzył od 2000 roku. Reżyser od lat 80. współpracował także przy największych polskich hitach kinowych. Był obecny na planach takich produkcji jak m.in. "Zakochani", "Kiler-ów 2-óch" i "Kingsajz".

Ponadto w "Na dobre i na złe" w dwóch odcinkach widzieliśmy go także po drugiej stronie kamery w roli echokardiografisty. Rogala wyreżyserował ponad sto odcinków "Barw szczęścia". Jego ostatnie dzieło pojawiło się na ekranach 2 października.

Informacją o śmierci mężczyzny podzieliła się ekipa "MTL Maxfilm", odpowiedzialna za produkcję znanych seriali telewizyjnych.

Odszedł dzisiaj nasz wspaniały Przyjaciel i Reżyser - Krzysztof Rogala. Człowiek o wielkiej empatii, wrażliwości, zdolnościach i pracowitości. Pogrążeni w smutku składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie. Krzysiu, pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze! - tak Rogalę pożegnali przyjaciele z "MTL Maxfilm"

Krzysztof Rogala zmarł w wieku 70 lat. Nie wiadomo, co było przyczyną śmierci reżysera.

