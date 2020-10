Kinga Duda skomentowała wyrok TK ws. aborcji. "Wybór, a nie przymus"

Czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji odbił się głośnym echem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Od kilku dni kobiety (i nie tylko) protestują w dużych oraz mniejszych miastach. Protest odbywa się też wirtualnie. Tu prym wiodą gwiazdy i celebrytki, które to postanowiły wykorzystać zasięgi w mediach społecznościowych do podzielenia się swoim rozgoryczeniem, a i nierzadko do podzielenia się trudnymi ciążowymi historiami.

Kinga Duda nie zgadza się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

Andrzej Duda nadal nie odniósł się ani do wyroku TK, ani do zamieszania na ulicach polskich miast. Podobnie jego małżonka, Agata Duda. Niespodziewanie głos zabrała Kinga Duda. Córka prezydenta zamieściła długie oświadczenie na swoim profilu na Twitterze. Wynika z niego, że jest przeciwniczką ingerowania w postanowienia kompromisu aborcyjnego, który obowiązuje od blisko 30 lat.

Rozwiązanie istniejące dotychczas dawało możliwość wyboru. Wybór, a nie przymus. Kobieta mogła, ale nie musiała z tego prawa korzystać. W sprawie tak niewyobrażalnie trudnej, jak wizja urodzenia dziecka, które może umrzeć minuty czy godziny po porodzie, decyzja o kontynuacji lub przerwaniu ciąży, powinna być pozostawiona kobiecie i podjęta zgodnie z jej własnym sumieniem, jej systemem wartości, z jej własnymi przekonaniami. Bo to ta kobieta mierzy się z konsekwencjami swojej decyzji do końca życia - czytamy.

