Edyta Pazura lubi otwierać się przed swoimi obserwatorami, których ma na Instagramie już ponad 189 tys. Żona Cezarego Pazury na ich prośbę pokazała na InstaStories swoją codzienną rutynę i zrelacjonowała przygotowania do wielkiego wyjścia. 32-latka przyznała jednak, że do jej głównych zajęć należy praca w biurze związana z prowadzeniem działalności w ramach projektu "Just Keep Living":

Mój dzień jest bardzo nudny, dlatego, że w większości pracuję przy komputerze w gabinecie, a popołudniami wożę dzieci. Wieczorem mycie, czytanie bajeczek, spanko i znowu komputer - przyznała na początku relacji.

Edyta Pazura pokazała się bez makijażu i filtrów. Tak szykowała się na galę

Instagramerka zdradziła również, że przed nią wyjątkowy wieczór. Pazura wybiera się na "Galę Bizneswomen", dlatego pokazała swoim fanom przygotowania do wyjścia. W pierwszych fragmentach relacji pozowała bez makijażu, a z dodanych do materiałów opisów wynika, że dobry humor jej nie opuścił:

Dopóki się nie pomaluję, musicie znieść ten widok - zażartowała.

Edyta na początku zamieniła okulary na soczewki i przy okazji zaprezentowała internautom fragment swojej łazienki. Następnie przeniosła się do salonu kosmetycznego, gdzie skorzystała z szybkiego opalania natryskowego. Lekka opalenizna z pewnością spodobała się Cezaremu, który został przyłapany przez żonę na nagrywaniu filmiku na swój kanał na YouTubie. Materiał zrealizowany w jasno oświetlonych przestrzeniach domu Pazurów już niedługo będziemy mogli zobaczyć w Internecie. Nie zabrakło ujęć przy kominku oraz w sypialni z ogromnym małżeńskim łożem.

Edyta nie zapomniała także o fryzjerze, choć przez nadmiar wrażeń spóźniła się kilka minut na umówioną wizytę. Następnie przeszła do robienia makijażu, a etap konturowania uwieczniła na zdjęciu udostępnionym na tablicy profilu:

Z pamiętnika matki. Dzień 46. "Don’t worry, be happy". Na twarzy ma Pani banking, a z cycków wystaje papier - czytamy w opisie fotografii.

Trzeba przyznać, że przemiana jest naprawdę spektakularna. W ciągu trzech godzin Edyta wersję saute zamieniła na wystrzałowy look. Zobaczcie w naszej galerii kulisy przygotowań do wyjścia.