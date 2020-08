Małgorzata Rozenek-Majdan ma w swoim dorobku doświadczenie w prowadzeniu programów rozrywkowych. Zainteresowani widzieli ją już m.in. w "Projekt Lady", "Piekielnym Hotelu", czy "Perfekcyjnej Pani Domu". Wiadomo, że w tym sezonie zagości także w jednym z odcinków "Top Model". Pojawiła się informacja, że na planie show spędziła aż dwa dni. O tym, jaką rolę przyjęła w popularnym programie widzowie dowiedzą się już jesienią tego roku.

Fanów Małgorzaty nie satysfakcjonuje jednak niewielki epizod w Top Model. Ostatnio pod jednym z jej postów pojawiło się stwierdzenie, że to właśnie ona powinna zastąpić Kingę Rusin w roli prowadzącej "Dzień dobry TVN".

Pani to by się świetnie sprawdziła jako prowadząca "DD TVN".

Gwiazda postanowiła odpowiedzieć na wiadomość fana. Nie wiadomo jednak, czy jej reakcja może być traktowana jako sugestia dla dyrektorów stacji, czy to tylko niewinny żart.

Też tak myślę. Moglibyśmy razem z Radziem być parą prowadzących.

Wymiana Rozenek za Rusin byłaby szeroko komentowana. W końcu panie są skonfliktowane od prawie dwóch lat. Poszło o krytyczny komentarz byłej prowadzącej "DD TVN" wobec żony Radosława Majdana. Kindze nie spodobał się udział "Perfekcyjnej" w reklamie marki, która testuje kosmetyki na zwierzętach.

W jednym z pytań dotyczących konfliktu Małgorzata zaznaczyła, że nie będzie w stanie współpracować z Kingą, która niejednokrotnie wypowiadała się negatywnie na jej temat.

Myślicie, że jest szansa na to, by to Małgorzata zajęła miejsce swojego wroga?

