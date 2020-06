Salma Hayek to jedna z najpopularniejszych aktorek. Choć jej talent został nagrodzony wieloma nagrodami - w tym Oscarem w 2002 roku za tytułową Fridę, to nie zabrakło na jej koncie także przykrych "wyróżnień". W 1999 roku to do niej trafiła Złota Malina dla najgorszej aktorki drugoplanowej w filmie "Dogma, Bardzo dziki Zachód". Jednak bez wątpienia należy do grona najpiękniejszych gwiazd Hollywood.

Salma Hayek bez makijażu

Aktorka w tym roku skończy 54 lata. Jednak w ogóle po niej nie widać upływającego czasu. Dalej zachwyca naturalnością i nie boi się pokazywać bez makijażu i bez filtrów. Hayek dodała na Instagramie właśnie takie zdjęcie - pozuje na tle zielonych liści i zalotnie patrzy w obiektyw.

#selfiesunday #nofilter #nature - napisała jedynie.

W komentarzach posypało się mnóstwo komplementów. Internauci są pod wrażaniem jej urody i nie ukrywają, że dla wielu jest ideałem kobiety i wzorem kobiecości.

Salma, bez wątpienia jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie.

Naturalnie piękna, kocham cię.

Jesteś piękna zarówno na zewnątrz, jak i w środku - zachwycają się.

Salma Hayek należy do grona aktorek, które nie boją się pokazać w mediach społecznościowych bez makijażu. W polskim show-biznesie często w takiej wersji występuje m.in. Anna Lewandowska, Marta Manowska czy Agnieszka Sienkiewicz. Wiele z celebrytek także nie stosuje filtrów, a co więcej zdradzają swoim obserwatorom mankamenty swojej urody. Zapewniają, że mają cellulit czy rozstępy po ciąży. Kto się na to zdecydował? Przeczytacie o tym TUTAJ.