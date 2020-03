Maria Dębska wspierała Marcina Bosaka na widowni "Tańca z Gwiazdami". Nie szczędzili sobie czułości. Ten widok to rzadkość

Zobacz wideo

Kolejna edycja "Tańca z gwiazdami" ruszyła. Na parkiecie swoje umiejętności prezentują m.in. Julia Wieniawa, Nicole Bogdanowicz oraz Marcin Bosak. Aktorowi znanemu głównie z "M jak miłość" partneruje Wiktoria Omyła, z którą w pierwszym odcinku zatańczyli tango. Jurorzy ocenili ich występ na 16 punktów.

REKLAMA

"Taniec z gwiazdami". Marcin Bosak i Maria Dębska

Na widowni znalazła się ukochana Marcina Bosaka, czyli Maria Dębska. Mocno trzymała za niego kciuki. Choć starają się nie pokazywać za bardzo na imprezach branżowych, to najwidoczniej uznali, że występ w show jest wart tego, żeby pojawić się razem. Po minie aktorki widać, że była zachwycona tańcem partnera. Ale to nie wszystko. Zakochani chętnie też pozowali do zdjęć, a przed fotografami nie szczędzili sobie czułości. Widzimy więc, że łączy ich namiętne i głębokie uczucie. Aktorzy z czułością patrzyli na siebie i okazywali sobie wiele miłości.

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami". Widzowie zgadzają się, że w tej edycji poziom jest bardzo wysoki. Są już pierwsi faworyci

28-letnia Maria i 40-letni Marcin unikają raczej okazywania sobie takich gestów publicznie. Wszystko przez to, że ich związek na początku budził wiele emocji. Są razem od trzech lat, poznali się w teatrze, gdzie razem grali. Aktor wcześniej przez 15 lat był związany z Moniką Pikułą, z którą ma dwóch synów: Jana i Władysława. Mówiło się, że młoda aktorka rozbiła ich związek - co jest nieprawdą. Zakochani planują ślub, jednak nie zdradzają szczegółów.

Prawda, że tworzą uroczą parę?

AW