Alicja Bachleda-Curuś wybrała się z synem do Krakowa. Pochwaliła się jego zdjęciem. Henry Tadeusz jest już dużym chłopcem!

Kilka lat temu wszyscy w Polsce żyli zwi±zkiem Alicji Bachledy-Curu¶ i Colina Farella. Para poznała się na planie filmu "Ondine" w reżyserii Neila Jordana. Polska aktorka odgrywała tam rolę tajemniczej i pięknej syreny, w której zakochuje się melancholijny rybak, grany przez hollywoodzkiego aktora. Nic więc dziwnego, że miło¶ć na planie przerodziła się w miło¶ć w realnym życiu. Owocem zwi±zku aktorskiej pary został synek Henry.

Alicja Bachleda-Curu¶ pokazała synka na Instagramie

Chociaż Alicja Bachleda-Curu¶ i Colin Farrell nie s± już razem, to hollywoodzki aktor pozostaje przykładnym tat± i bierze aktywny udział w wychowywaniu synka. Wystarczy wspomnieć o tym, że zabiera go na premiery swoich filmów czy Disneylandu, był także na urodzinach Henia.

Henry Tadeusz Farrell mieszka co prawda w Los Angeles, ale przy każdej możliwej okazji mama zabiera go do Polski, by chłopiec mógł poznawać oba kraje. Tym razem Bachleda-Curu¶ odwiedziła z synkiem rodzinny Kraków, a zdjęcia udostępniła na Instagramie.

Ostatnia noc w moim pięknym Krakowie - napisała Alicja Bachleda-Curu¶ przy nowym zdjęciu.

Fani Alicji, szczególnie ci z Krakowa, bardzo entuzjastycznie zareagowali na post aktorki. Obserwatorzy docenili także urodę mamy Henia. Zachęcaj±, aby Bachleda-Curu¶ jak najczę¶ciej wracała do Polski.

¦liczna Polka nasza.

Alicja, Ty jeste¶ ikon± piękna!

Wracaj tu tak często, jak to tylko możliwe.

Kraków zawsze na propsie.

Nasz kochany Kraków!

Spotkali¶cie Alicję na ulicach Krakowa? A może aktorka pojawi się również w innych miastach?

