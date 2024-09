Małgorzata Ostrowska związała się ostatnio z TVP, godząc się na udział w nowej edycji "The Voice Senior". Mimo to piosenkarka zaskoczyła, bo zbratała się z konkurencją i przez najbliższe dni będzie ją można codziennie oglądać w "Dzień dobry TVN" w roli rotacyjnej prowadzącej i reporterki. Co na to włodarze muzycznego talent show? Udało nam się skontaktować z biurem prasowym TVP.

TVP o udziale Małgorzaty Ostrowskiej w TVN

Czy piosenkarka konsultowała swój udział w programie TVN z włodarzami TVP? Czy jej angaż do programu TVN nie jest sprzeczny z udziałem w programie TVP2? - zapytaliśmy PR TVP. Niestety nie dostaliśmy konkretnej odpowiedzi na nasze pytania. Zamiast tego usłyszeliśmy: - Program "The Voice Senior" z udziałem Małgorzaty Ostrowskiej będzie można oglądać na antenie TVP2 od stycznia 2025 roku. Aktualnie jesteśmy w fazie realizacji zdjęć do szóstej edycji talent show, na których pani Małgorzata jest obecna zgodnie z harmonogramem nagrań - poinformowała nas przedstawicielka biura prasowego TVP. W przeszłości gwiazdy obowiązywała niepisana zasada, że jak odgrywają znaczącą funkcję w jakimś programie TVP, nie pojawiają się w tym czasie w innych telewizjach. Oprócz Małgorzaty Ostrowskiej jurorami w nowej edycji muzycznego show Dwójki jest Andrzej Piaseczny, Tatiana Okupnik i Robert Janowski.

Małgorzata Ostrowska o prowadzeniu "Dzień dobry TVN"

Czego można spodziewać się po Małgorzacie Ostrowskiej w nowej roli w "Dzień dobry TVN"? Rąbka tajemnicy uchyliła w niedzielnym wydaniu programu. - Będę tak dobra, na jaką mnie stać. Dam z siebie wszystko - zapowiedziała wokalistka. - Pójdę w kierunku modowym i jeszcze tym najbardziej kojarzonym ze mną, czyli muzycznym. A potem będę zaskakiwać - dodała gwiazda. Jej nowe wyzwanie ucieszyło fanów programu. "Zaskoczenie było", "Wow, extra", "Bardzo się cieszę" - czytamy na profilu programu na Instagramie. Wiadomo, że za jakiś czas program śniadaniowy TVN będzie też współprowadził przez tydzień Krzysztof Zalewski i Anita Włodarczyk

