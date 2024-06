"Twoja twarz brzmi znajomo" zadebiutowała na Polsacie w 2014 roku. Niedawno zakończyła się 20. jubileuszowa edycja, która przyciągnęła największe gwiazdy programu, które w powszednich odsłonach najlepiej się spisywały. W show doszło jednak do prawdziwej rewolucji - odszedł prowadzący Maciej Dowbor, który zakończył współpracę z Polsatem, a także zmieni się skład jury. Poznaliśmy już ostatnią osobę, która będzie oceniać występy uczestników w kolejnej edycji.

Nowy juror w "Twoja twarz brzmi znajomo". Doskonale go znacie

Jedyną osobą, która od początku programu zasiada w jury, jest Małgorzata Walewska. Występy oceniali również m.in. Michał Wiśniewski, Katarzyna Skrzynecka czy Kacper Kuszewski. Kogo zobaczymy w roli jurora? Już wiadomo, że nie zabraknie Walewskiej, a także Piotra Gąsowskiego. Nową osobą w tym gronie będzie też Justyna Steczkowska. Ostatnią niewiadomą pozostał czwarty juror. Telewizja Polsat potwierdziła właśnie, że będzie nim Stefano Terrazzino. Jego zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Włoch jest doskonale znany polskim widzom - od lat pojawia się w wielu programach. Był także uczestnikiem "Twoja twarz brzmi znajomo" - wygrał trzecią edycję programu, a także zajął drugie miejsce w jubileuszowej odsłonie. Brał udział w "Tańcu z gwiazdami" jako trener tańca i dwukrotnie udało mu się zwyciężyć w tanecznym show. Nie zabrakło go również w "Mask Singer". Terrazzino jest uwielbiany przez polskich widzów, więc nic dziwnego, że władze stacji postawiły właśnie na Włocha.

Kto poprowadzi kolejną edycję "Twoja twarz brzmi znajomo"?

Jak już wspomnieliśmy, w najnowszej odsłonie programu nie pojawi się Maciej Dowbor, który już nie pracuje dla Polsatu. Piotr Gąsowski, który był współgospodarzem "Twoja twarz brzmi znajomo" przez wiele lat, jest obecnie jurorem. Już wiadomo, że na swoim stanowisku pozostanie Maciej Rock, który prowadził ostatnie trzy edycje z Dowborem. Do prezentera ma dołączyć kobieta, choć nie poznaliśmy jeszcze nazwiska nowej gospodyni show. Zdjęcia do 21. edycji "TTBZ" ruszają już latem, a odcinki emitowane będą we wrześniu tego roku.

