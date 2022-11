Udział Julii Gołębiowskiej w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" wywołał w widzach sporo emocji. Sympatyczna uczestniczka została sparowana z Tomaszem, który miał swojej świeżo poślubionej żonie sporo do zarzucenia. Do historii programu przeszły już jego słowa dotyczące wagi partnerki i prośby o zrzucenie dziesięciu kilogramów. Jak łatwo się domyślić, takie wyznania tylko pogrążyły i tak już niezbyt udaną relację Julii i Tomasza. Para w marcu tego roku rozwiodła się.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Tomasz zdradził przepis na ulubionego drinka Julii. Była żona sama o to poprosiła

Wygląda jednak na to, że Gołębiowska nie żywi do byłego męża urazy. Na Instagramie przyznała, że niedawno do niego napisała. Julia chciała poznać przepis na mojito wykonywane przez Tomasza. Uczestnik szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" grzecznie i wyczerpująco odpowiedział na prośbę byłej żony. Na wszelki wypadek zamieszczamy zdjęcie przepisu na drink, który tak bardzo posmakował Julii.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Tomasz zdradził przepis na ulubionego drinka Julii. Była żona sama o to poprosiła Fot. Instagram/ golebiowska.julka

Jak zdradziła Julia w dalszej relacji, to jedyny kontakt jaki miała z Tomaszem od czasu rozwodu. Nie oznacza to jednak, że opłakuje nieudany związek. Jeszcze kiedy była mężatką, poznała ukochanego, z którym nadal rozwija relacje. Niedawno świętowała pierwszą rocznicę związku i nie da się ukryć, że u boku tajemniczego Dominika rozkwita, a przyszłość widzi w jasnych barwach.

Mieliśmy okazję w tak pięknym miejscu świętować nasz pierwszy rok wspólnego życia. Mam nadzieję, że kolejny będzie lepszy, bo i lepiej się znamy, a najcenniejsze jest to, że już wiemy, kiedy trzeba zacisnąć zęby i machnąć ręką, żeby nie było "burzy w szklance wody" - wspominała świętowanie pierwszej rocznicy w Portugalii.

Pamiętacie jeszcze konflikt pomiędzy Julią i Tomaszem?