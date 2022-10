Wero i Kuba związali się ze sobą na planie reality show "Love Island". Ich relacja wzbudziła sporo emocji wśród pozostałych uczestników i widzów. Wszystko przez zachowanie Islandera. W trakcie emisji odcinków wyszło na jaw, że mężczyzna wielokrotnie mijał się z prawdą. Kłamstwem okazała się jego historia o przebytym nowotworze oraz informacje na temat wykonywanej pracy. Nie przeszkodziło to jednak Wero w zakochaniu się w przystojnym szatynie do szaleństwa.

"Love Island". Kuba i Wero podjęli ważną decyzję

Po powrocie do Polski Kuba i Wero postanowili rozwijać swoją relację. Wpisy na temat ich miłości momentalnie pojawiły się w mediach społecznościowych. Widzowie są sceptycznie nastawieni do ich związku, głównie za sprawą kłamstw Islandera, ale wygląda na to, że Wero już dawno wybaczyła swojemu partnerowi. W zorganizowanej na Instagramie relacji zakochani przyznali, że podjęli wiążącą decyzję.

Planujemy razem zamieszkać - wypalił Kuba już na wstępie. - Tak, to znaczy to był plan odkąd byliśmy jeszcze w "Love Island" - kontynuowała Wero. - Chcieliśmy kontynuować tę historię (...) Wiadomo, tam żyliśmy ze sobą 24 godziny na dobę. Cały czas się na siebie patrzyliśmy, nawet jeśli ja robiłem trening, czy Wero z kimś gadała, to cały czas kątem oka ją obserwowałem. Nie chciałbym teraz jej opuścić - przyznał Kuba.

"Love Island". Internauci komentują związek Wero i Kuby. "Miłość jest ślepa"

Ta deklaracja nie spodobała się niektórym internautom. Zdaniem widzów show, Wero jest bardzo naiwna i niedojrzała, za szybko weszła w relację z Kubą i zignorowała wszystkie czerwone flagi, które pojawiły się na planie show. Okazało się, że próbowały się z nią kontaktować byłe partnerki Kuby, które w mediach społecznościowych ostrzegały przed związkiem z nim. Zakochani jednak nie chcieli się do tego odnosić.

Wero jest bardzo naiwną dziewczyną i nie rozumie, że byłym dziewczynom chodziło o to, żeby wiedziała, że jest to notoryczny kłamca.

Boże, Wero. Miłość jest ślepa, a ty jesteś tego najlepszym przykładem.

Już wcześniej Weronika zdradziła, że w szczerej rozmowie Kuba wyjaśnił jej wszystkie niedomówienia i rozbieżności, w związku z tym nie widzi problemu, by ponownie mu zaufać.

Co myślicie o relacji Wero i Kuby z "Love Island 6"?