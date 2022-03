"M jak miłość". Fani wytknęli producentom rażące niedopatrzenie: Jako widz, czuję się oszukana

Więcej na temat polskich seriali przeczytasz na portalu Gazeta.pl.

W życiu Kingi z "M jak miłość" granej przez Katarzynę Cichopek i Piotra, w tej roli Marcin Mroczek, pojawiły się poważne kłopoty. Kobieta zaczęła zmagać się z problemami zdrowotnymi, a dokładniej ze wzrokiem. Jednak przed spostrzegawczymi widzami nic się nie ukryje. Na Instagramie tłumnie zwrócili uwagę, że w trudnym czasie Kinga może liczyć na wsparcie rodziny, ale nie ma z nią jej najstarszej córki Lenki, która jakiś czas temu zniknęła z produkcji z powodu wyjazdu do sanatorium. Widzowie przyznali, że czują się przez scenarzystów oszukani.

"M jak miłość". Widzowie wytknęli producentom niedopatrzenie. Domagają się powrotu tej postaci

Na oficjalnym profilu "M jak miłość" na Instagramie pojawiło się nowe zdjęcie z planu, na którym serialowa Kinga pozuje z dwoma córkami.

Witamy w domu - czytamy na oficjalnym profilu serialu na Instagramie.

W komentarzach fani dopytywali o aktorkę odgrywającą Lenkę. Widzowie słusznie zauważyli, że dziewczynki długo nie ma już w produkcji, a o jej postaci zapomnieli nawet scenarzyści. Maria Głowacka wcielająca się w córkę Kingi jakiś czas temu musiała wyjechać do sanatorium, z powodu problemów zdrowotnych z płucami, jednak od tamtej pory upłynęło dosyć dużo czasu, a ten wątek został jakby zapomniany. To nie spodobało się widzom, którzy zdążyli polubić rezolutną kilkulatkę. Zaapelowali do producentów, by jak najszybciej zareagowali na te niedopatrzenie.

Tyle się już wydarzyło u Zduńskich, a Lenki nadal nie ma. Zapadło się im to jedno najstarsze dziecko i jakoś nikt nic o tym nie wspomina. Dziwnie to wygląda. Jako widz, czuje się oszukiwana. Drodzy producenci może szybciej rozwiążcie ten problem.

A gdzie jest Lenka?

Lenkę to chyba na stałe w sanatorium zamknęli, nawet scenarzyści o tej postaci zapomnieli - czytamy.

Wy również czekacie na powrót Lenki?

