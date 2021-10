Więcej informacji o "Milionerach" i innych programach rozrywkowych przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Niewyjaśnione śmierci gwiazd

Skandale i wpadki w rodzinie królewskiej

"Milionerzy". Szczepionkę mikoryzową stosuje się tylko raz, aplikując roztwór

A: w ramiona noworodków

B: w kopyta parzystokopytnych

C: w parzydełka orzęsków

D: w okolice korzeni roślin

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o szczepionkę mikoryzową

Po chwili Hubert Urbański poinformował, że z czterech powyższych wariantów, prawidłową okazała się być odpowiedź: D.

Szczepionkę mikoryzową stosuje się w ogrodzie. To szczepienie roślin poprzez dostarczenie do gleby strzępków grzybni lub zarodników grzybów, które współdziałając z korzeniami rośliny, korzystnie wpływają na jej rozwój.

Uczestniczka zaznaczyła niestety A. Przegrała i wyszła ze studia z gwarantowanym tysiącem.

"Milionerzy". Trzy ciekawe pytania z innych odcinków

Choć "Milionerzy" królują w ramówce TVN-u już od lat, teleturniej cały czas zaskakuje. Niedawno przy pytaniu za 40 tys. złotych uczestnik zadzwonił do przyjaciółki, a Hubert Urbański poznał ją od razu po głosie.

Z kolei w innym odcinku uczestniczka została zapytana o to, czym jest był kilka wieków temu adamantyn? Potrzebowała pomocy przy pytaniu za 125 tys. złotych. Czy koło ratunkowe ostatecznie jej pomogło?

Najdroższe pierścionki zaręczynowe. Księżna Kate dostała prezent po Dianie

Joanna Chyłka, bohaterka cyklu książek Remigiusza Mroza, to...? Dla uczestniczki "Milionerów" odpowiedź na to pytanie za 2 tys. złotych nie była oczywista, a sytuację z odcinka skomentował wywołany do odpowiedzi autor powieści.

Najnowsze odcinki 10. sezonu "Milionerów" można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.55 zarówno na antenie TVN-u jak i na serwisie player.pl