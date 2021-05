"Power Couple" dobiega do końca, toteż pary odczuwają coraz większe emocje. Uczestnicy chcą dotrzeć do finału, a każdy punkt jest na wagę złota. W najnowszym odcinku, by utrzymać się w show, musieli odpowiedzieć na osobiste pytania związane z początkami ich relacji i przypomnieć sobie, co było pierwsze - pocałunek, seks czy może kłótnia?

"Power Couple". Piotr Rubik uznany za pantoflarza. Kto odpadł z programu?

"Power Couple": Kłótnia przed seksem? Jak pary pamiętają początki swoich związków

Uczestnicy musieli poukładać kartki z zapisanymi wydarzeniami ze swojego życia. Oczywiście te miały być ułożone chronologicznie, a gwiazdy miały utrudnione zadanie, bo musiały przejść po chybotliwym mostku zawieszonym kilkanaście metrów nad ziemią. Jako pierwsi do zadania podeszli Piotr Gruszka z Aleksandrą Gruszką. Sportowiec miał problemy z koncentracją przez lęk wysokości. Przez to siatkarz poradził się z połową zadania. Z podobnym problemem mierzył się Piotr Rubik.

Wyglądał jak mały chłopczyk, trząsł się jak galaretka - komentował później Agata Rubik zachowanie męża, który nie radził sobie z lękiem wysokości.

Pierwsza cię pocałowałam, pierwsza powiedziałam ci, że cię kocham - mówiła była modelka.

Okazało się jednak, że nieco inaczej pamiętają początki swojej znajomości

Ty patrzyłaś tylko na jakieś bara bara - śmiał się kompozytor.

Tomasz Torres z Pauliną Łabą-Torres poradzili sobie z wyzwaniem niemal idealnie. Pomylili się tylko dwa razy. Doskonale bawili się też na chybotliwym mostku. Katarzyna Pakosińska z Iraklim Basilashvili mimo dużych emocji również wyglądali na zadowolonych. Okazało się jednak, ze ich pamięć jest nieco zawodna.

Najpierw się pokłóciliście, a potem poszliście razem do łóżka? - śmiał się Janiak.

Agata Wątróbska była przerażona, kiedy weszła na most. Puściły jej nerwy i płakała ze strachu. Kobieta nie radziła sobie z lękiem wysokości. Prosiła o to, żeby ktoś pomógł jej zejść z mostu. Ostatecznie roztrzęsiona doszła do jego końca.

To co ty, dziś zrobiłaś - zachwycał się ukochaną Janusz Chabior.

Cała Polska będzie się teraz ze mnie śmiać - mówiła aktorka. Mąż ją pocieszał.

Nie udało im się zebrać kompletu punków, ale i tak byli z siebie dumni.

Rozgrywkę wygrali Tomasz Torres z Pauliną Łabą-Torres. W strefie zagrożenia znaleźli się Janusz Chabior z Agatą Wątróbską oraz Katarzyna Pakosińska z Iraklim Basilashvili.

"Power Couple". Pary zdradziły, jak się poznały. "Historia nasza jest bardzo romantyczna"

"Power Couple": Piotr Rubik zdaje intymne pytania

Nim emocje opadły, Piotr Rubik wdał się w dyskusję z Piotrem Gruszką.

Jak ty możesz pamiętać, czy najpierw była gra wstępna czy wspólna noc - dopytywał Piotra Gruszkę Piotr Rubik.

No wiesz, ja nie wiem, jak ty tam działasz? - mówił zmieszany nieco sportowiec.

Na koniec okazało się, że programem muszą pożegnać się Janusz Chabior i Agata Wątróbska. Spodziewaliście się takiego obrotu spraw?