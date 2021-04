"Hotel Paradise". Taka sytuacja po raz pierwszy w historii. Trzech uczestników opuściło program

Gdy Ola opuściła program nastroje w "Hotelu Paradise" dalekie były od radosnych. Michał miał żal do pozostałych uczestników, a świadomość zbyt dużej ilości mężczyzn na wyspie nie polepszała sytuacji. Powrót do domu zbliżał się wielkimi krokami.

W hotelu było o trzech mężczyzn za dużo. Przed Rajskim Rozdaniem dostali szansę, by pójść z wybranymi kobietami na randkę i poprawić swoją pozycję w programie. Krzysztof na plażę zaprosił Ewę. Potem na rozmowę wybrał się Mariusz z Luizą, którą potem przejął opuszczony przez Olę Michał. Uczestnik obiecał koledze Kubie, że na Rajskim Rozdaniu nie stanie za wyspiarką. Randka wskazywała jednak na coś innego. Michał zaproponował Luizie rozpoczęcie wspólnie "ostrej gry" i zrewanżowanie się na uczestnikach, przez których Ola musiała opuścić hotel. W tym momencie uczestniczka zrozumiała, że jeszcze nigdy nie była tak rozchwytywana. Planowało do niej podejść aż trzech uczestników.

Spakowałem się, bo to jest ten dzień - ogłosił uczestnikom Krzysztof.

Po Rajskiej Wyroczni Michał zdał sobie sprawę, że Luiza jest jego ostatnią deską ratunku. Zasugerował jej, żeby go wybrała i obiecał, że zagwarantuje jej bezpieczeństwo w programie nawet, gdy produkcja zdecyduje się przywrócić do hotelu Olę. Porozmawiał też z Kubą, który od początku planował stanąć za uczestniczką. Kolega był na niego zły i zdradził, że ten ruch z jego strony może zakończyć ich znajomość.

Klaudia El Dursi zapowiedziała, że to pierwsze rozdanie w historii programu, w którym miało odpaść aż trzech uczestników. Krystian podszedł do Ewy, Marcin do Natalii, Simon do Bibi, a Kuba do Luizy. Wszystkie dziewczyny miały już przy sobie partnerów. Krzysiek mimo stojącego już przy Ewie Krystiana, podszedł właśnie do niej. Mariusz stanął za Luizą. Michał tak jak zapowiadał, ku niezadowoleniu Kuby, również stanął za wyspiarką.

Może nie ma miejsca, ale... - mówił Michał.

No z tej strony na pewno, także jak coś to tam... Może się znajdzie miejsce - odparł zirytowany Kuba.

Ostatecznie Ewa wybrała Krystiana, a Luiza idąc za głosem serca postawiła na Kubę. Krzysztof, Mariusz i Michał opuścili "Hotel Paradise".

