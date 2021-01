"Jaka to melodia?". Pamiętacie pana od wygrywania nutek? Wiemy, co robi Robert Osam po odejściu z show

Robert Osman przypadkiem pojawił się w jednym z najpopularniejszych muzycznych show w Polsce. Przez 13 lat podawał nuty uczestnikom "Jaka to melodia?", siedząc przy białym fortepianie. W 2018 roku zakończył jednak swoją przygodę z programem. Wiemy, co teraz się z nim dzieje. Muzyka jest mu nadal bliska.

Robert Osam urodził się w Wielkiej Brytanii, a przeprowadził do rodzinnego kraju mamy, Polski, mając zaledwie 1,5 roku. Pochodzący z Ghany tata mężczyzny zmarł, gdy ten miał 7 lat. Robert od zawsze związany był z muzyką, a pierwszy zespół założył będąc nastolatkiem. "W normie", bo taka była jego nazwa, istniało przez osiem lat. Później Osman zajął się występami barach i hotelach. Do "Jaka to melodia?" trafił zupełnie przez przypadek. Pracował jako pianista w szkole muzycznej, gdzie akompaniował podczas koncertów. Został wypatrzony przez producentów programu. Dołączył do niego w 2005 roku i wspierał uczestników, podając im nuty, które grał na białym fortepianie. Jego przygoda z "Jaka to melodia?" trwała 13 lat. Muzyk nigdy nie był aktywny w mediach społecznościowych, dlatego nie było o nim głośno po odejściu z programu. Założył konto na Instagramie, na którym opublikował tylko jeden filmik z początku kwarantanny.

Jak się okazuje, już rok po odejściu z "Jaka to melodia?" mężczyzna ukończył reżyserię filmową w Warszawskiej Szkole Filmowej i nagrał nawet swój pierwszy film. Dokument "Oburoni, człowiek zza horyzontu" był opowieścią o jego podróży do rodzimej Ghamy, którą odbył w poszukiwaniu własnych korzeni. Praca nad filmem nie sprawiła jednak, że odciął się od muzyki. Dziś jest dyrygentem i trenerem rozrywkowej orkiestry Politechniki Warszawskiej.

Jak widać odejście z programu "Jaka to melodia?" było dobrym ruchem, bo pozwoliło muzykowi rozwinąć skrzydła.