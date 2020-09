"Love Island". Jeden z uczestników wpadł w oko Sylwii Lipce. Napisała mu komentarz. "Mam nadzieję, że Cię poznam"

"Love Island. Wyspa miłości 2" cieszy się sporym zainteresowaniem widzów i - jak widać - również polskich gwiazd. Jedną z takich osób jest Sylwia Lipka, która najwyraźniej śledzi losy członków ekipy i pokusiła się nawet o komentarz w stronę jednego z nich.

Sylwia Lipka komplementuje uczestnika "Love Island. Wyspa miłości 2"

Sylwia Lipka obecnie bierze udział w tanecznych zmaganiach na parkiecie "Tańca z gwiazdami", gdzie szkoli się pod okiem Rafała Maseraka. Wiadomo, że oprócz uczestnictwa w show, sama również lubi pooglądać, jak przed kamerami radzą sobie inni.

Zdradziła, że ogląda poczynania uczestników "Love Island. Wyspa miłości 2". Co więcej, wokalistce spodobał się jeden z uczestników programu. Piosenkarka przyznała, że gdy tylko nadarzy się okazja i chłopak wróci do Polski, z chęcią chciałaby go poznać. Wiecie, o kogo może chodzić?

Igor z "Love Island. Wyspa miłości 2" ulubieńcem Sylwii Lipki

Ulubionym uczestnikiem 21-letniej Lipki jest Igor. Nie da się ukryć, że chłopak cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów i przez kilka tygodni zdążył uzbierać spore grono fanów. Przystojny blondyn, który kocha tatuaże, zrobił ogromne wrażenie nie tylko na uczestniczkach, ale również na dziewczynach, które bacznie obserwują program.

Uczestnicy "Love Island. Wyspa miłości 2" wciąż przebywają na wyspie, a emitowane odcinki są kręcone z dwudniowym wyprzedzeniem. Islandersi nie mają dostępu do internatu, dlatego do momentu opuszczenia wyspy nie mają szansy dowiedzieć się, co myślą o nich widzowie. Produkcja postanowiła zrobić wyjątek i w niedzielnym odcinku "Love Island", prowadząca Karolina Gilon - odczytała im niektóre komentarze na ich temat. Na oficjalnym Instagramie programu pojawił się również fragment, z którego wynika, że o komentarz w stronę Igora pokusiła się sama Sylwia Lipka.

Igor, mam dla Ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Komentarz od bardzo znanej dziewczyny w Polsce - instagramerki, która tańczy też w "Tańcu z gwiazdami". Sylwia Lipka - zaczęła Karolina Gilon.

W dalszej części Karolina zdradziła, co napisała Lipka.

Igor, skradłeś moje serce. Mam nadzieję, że gdy przyjedziesz do Polski, będę miała szansę Cię poznać" - Karolina odczytała komentarz Sylwii.

Chłopak był wyraźnie zadowolony i grzecznie podziękował za komplement. Nie zdradził, czy ma plany związane ze spotkaniem z Sylwią, bowiem raczej jej nie kojarzy. Na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii, dlatego polskie gwiazdy mogą mu nie być aż tak dobrze znane.

Liczycie, że faktycznie się spotkają?

