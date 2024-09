Uznana ekspertka od emisji głosu była jedną z jurorek programu "Must be the Music". Show zadebiutowało na antenie Polsatu w 2011 roku i doczekało się 11 edycji. Ostatni odcinek pojawił się w 2016 roku. Teraz władze stacji postanowiły wskrzesić format i w 2025 roku program muzyczny pojawi się w ramówce. Już wiadomo, kto zasiądzie w jury. Elżbieta Zapendowska nie ma dobrych wieści.

Elżbieta Zapendowska krytyczna wobec nowych jurorów muzycznego show

Pierwotnie w jury "Must be the Music" zasiadali Kora, Elżbieta Zapendowska, Adam Sztaba i Wojciech "Łozo" Łozowski. Później byłego już wokalistkę zespołu Afromental zastąpił Piotr Rogucki, a w ostatnim sezonie show pojawił się Tymon Tymański. Ostatecznie Polsat zrezygnował z tego formatu, ale po dziewięciu latach program ponownie pojawi się na antenie. Już wiadomo, kto zasiądzie w nowym jury -Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski oraz Sebastian Karpiel-Bułecka. Elżbieta Zapendowska nie zdecydowała się na powrót do programu ze względu na zdrowie. Ekspertka od emisji głosu nie jest jednak optymistycznie nastawiona do tego składu.

Głupio mi się wypowiadać, bo to będzie porównywanie do nas, starego jury, ale powiem krótko, to słabe jury. Jedynie Karpiel-Bułecka mi tu pasuje

- stwierdziła w rozmowie z "Faktem". "To świetny kompozytor, wokalista, instrumentalista. On jest trafiony. Co do reszty... Mam wątpliwości, ale zobaczymy w praniu" - wyjawiła. Zapytana o Szroeder i Kwiatkowskiego uznała, że produkcja chce najpewniej przyciągnąć w ten sposób młodszą widownię. "Może chodzi o to, żeby przyciągnąć młodych widzów, którzy coraz rzadziej oglądają telewizję" - mówiła Zapendowska.

Słabiutko to widzę, chyba nie chciało im się szukać. Przecież Dawid i Natalia sami walczą o swoich słuchaczy i wciąż się uczą, trudno więc powiedzieć, że będą kreować nowe gwiazdy

- podsumowała.

To oni poprowadzą nową edycję "Must be the Music"

Nie tylko w gronie jurorów dojdzie do prawdziwej rewolucji. Dotychczas gospodarzami programu byli w duecie Paulina Sykut-Jeżyna i Maciej Rock. Obecne prezenterka prowadzi u boku Krzysztofa Ibisza "Taniec z gwiazdami" oraz "halo tu polsat". Maciej Rock spełnia się jako prowadzący "Twoja twarz brzmi znajomo" wraz z Agnieszką Hyży. Są także gospodarzami śniadaniówki Polsatu. Kto ich zastąpi? Już wiadomo, że nowym duetem będą Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.