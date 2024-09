Meghan Markle i księżna Kate nie pałają do siebie sympatią, a wkrótce na jaw wyjdą nowe informacje na temat ich dawnych interakcji. Księciu Williamowi i jego żonie miało nie spodobać się, że książę Harry i Meghan Markle publicznie opowiadają o szczegółach pałacowego życia, często rzucając cień na zachowania niektórych członków rodziny królewskiej. W rozmowie z Oprah Winfrey Meghan wspomniała, że w czasie, gdy wypełniała królewskie obowiązki, zmagała się z myślami samobójczymi. Jednak prawdziwa bomba miała dopiero nadejść. Markle wyznała, że niektóre osoby z kręgu "royalsów" miały zastanawiać się nad kolorem skóry Archiego, przed jego urodzeniem. To zaszokowało świat, a książę William musiał tłumaczyć, że członkowie rodziny królewskiej nie są rasistami. Zanim Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia funkcji wyższych rangą członków rodziny królewskiej, publicznie można było oglądać całą czwórkę, którą w mediach określono jako "fab four", czyli "fantastyczna czwórka". Z zewnątrz tak to wyglądało, ale podczas sytuacji prywatnych nie brakowało żalów.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Horodyńska o stylu księżnej Kate. "Wzorowy". Ma jednak jedno "ale"

Księżna Kate nie rozumiała Meghan Markle. O to poprosiła ją ukochana Harry'ego

W książce "Catherine. Księżna Walii" Robert Jobson, autor bestsellerów i korespondent królewski z rozległymi powiązaniami w Pałacu, przywołał czasy sprzed głośnego ślubu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Wiadomo już, że początkowa reakcja księcia Williama i jego żony na nowy związek Harry'ego była pozytywna. Najstarszy syn króla Karola zaczął się jednak niepokoić, gdy zauważył, że związek młodszego brata ekspresowo się rozwija. Obawiał się, że Amerykanka, która miała na koncie karierę w show-biznesie i rozwód, może nie być gotowa na to, by odnaleźć się wśród zasad dworskiej etykiety. Brytyjskie tabloidy cały czas wytykały Meghan wpadki. Księżna Kate, mimo prób, także nie zbudowała wzięci z partnerką Harry'ego. "Meghan, być może nieumyślnie, zignorowała królewską hierarchię. Nadepnęła na kilka odcisków" - można przeczytać w biografii księżnej Walii. Podczas jednego ze wspólnych wyjść, Kate miała być zszokowana prośbą Meghan. Nie nawykła, by osobistymi rzeczami dzielić się z osobami, które nie są w kręgu jej najbliższych osób.

Kiedy (Meghan - przyp. red) zapomniała błyszczyka, poprosiła Catherine o jego pożyczenie. Księżna była 'zaskoczona', ale niechętnie jej go podała. Według Harry’ego 'skrzywiła się', gdy Meghan wycisnęła trochę na palec i nałożyła go na usta

- pisze Robert Jobson.

Meghan publicznie skomentowała stan ciężarnej księżnej Kate. Te słowa żona Williama miała jej za złe

Gdy Meghan i Harry szykowali się do ślubu, księżna Kate była zaledwie miesiąc po trzecim porodzie i powitała na świecie księcia Louisa. Wówczas Meghan publicznie odniosła się do stanu żony księcia Williama i nawiązała do połogu. "Przedślubne spory toczyły się pełną parą. Catherine była urażona, gdy Meghan, pozornie niewinnie, zasugerowała, że księżna zapomniała o drobnym szczególe dotyczącym planów ślubnych, ponieważ po urodzeniu Louisa miała 'ciążowy mózg'. Cztery dni przed ślubem pojawiły się łzy z powodu sukienki księżniczki Charlotte" - czytamy. Późniejsze sytuacje, a także konfrontacja w posiadłości Kate i Williama, jedynie pogorszyły sytuację i powiększyły rozłam między nimi.