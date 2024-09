Dom z wizerunkami braci trafił na sprzedaż. Gdy zobaczycie Williama, pękniecie ze śmiechu

Książę Harry i książę William nie mają zbyt dobrych relacji. Mąż Meghan Markle publicznie krytykował rodzinę królewską. - Byli szczęśliwi, kłamiąc, aby chronić mojego brata. Nigdy nie byli skłonni powiedzieć prawdy, żeby nam pomóc - mówił we własnym dokumencie. Książę William podobno czuł się bardzo zraniony słowami brata. Unika wspólnych spotkań i rzekomo ignoruje jego wiadomości. Widują się tylko na oficjalnych wydarzeniach. Nie zjednoczyli się nawet w trudnym momencie, gdy księżna Kate zachorowała. Chociaż widok księcia Harry'ego i księcia Williama razem jest rzadkością, to bracia wylądowali wspólnie na zabawnym muralu. Teraz można kupić dom, na którym został on namalowany.

Książę Harry i książę William na muralu. Dom został wystawiony na sprzedaż

Jeden z mieszkańców Brighton postanowił ozdobić fasadę swojej posiadłości muralem z prześmiewczymi podobiznami księcia Harry'ego i księcia Williama. Synowie króla Karola III zostali przedstawieni jako bohaterowie serialu "Breaking Bad". Na muralu znalazł się także ciekawy napis. "Jesteśmy niebezpieczeństwem" - czytamy. Jak się okazuje, właściciel domu postanowił wystawić go na sprzedaż za 425 tys. funtów. Portal dailystar.co.uk przekazał, że posiadłość ma trzy piętra i w środku znajdują się m.in. salon, łazienka, duża kuchnia. Nie brakuje także dużego ogrodu. Agent nieruchomości, który zajmuje się sprzedażą domu, pominął w ogłoszeniu wzmiankę o zdobiącym go muralu. Myślicie, że mógłby przeszkodzić w zakupie?

Książę William skupia się na rodzinie. Pozytywne wieści o księżnej Kate

Książę William z pewnością nie zawraca sobie głowy prześmiewczym muralem, ponieważ jego priorytetem jest rodzina i praca. Żona syna króla Karola III wyjawiła ostatnio, że zakończyła chemioterapię. - Wraz z końcem lata, nie mogę wyrazić, jaka to ulga, że wreszcie zakończyłam leczenie chemioterapią. Ostatnie dziewięć miesięcy były dla nas jako rodziny niesamowicie ciężkie. Życie, jakie znasz, może się zmienić w jednej chwili, a my musieliśmy znaleźć sposób, aby poruszać się po wzburzonych wodach i nieznanej drodze - przekazała księżna Kate. ZOBAZ TEŻ: Książę William i księżna Kate na prywatnych kadrach. Widać nawet ich dom

