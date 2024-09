16 maja 2024 roku na świecie pojawił się wymarzony syn Sandry Kubickiej i Barona. Modelka nigdy nie ukrywała, że założenie rodziny jest dla niej najważniejsze, jednak przez problemy zdrowotne, z jakimi się zmagała, zajście w ciążę było dla niej bardzo trudne. Na szczęście się udało i dziś może cieszyć się z rodzinnej sielanki. Dumni rodzice bardzo chętnie pokazują w mediach społecznościowych, jak spędzają czas z małym Leosiem. Tym razem post pojawił się na profilu na Instagramie Barona.

Baron tuli syna. Wpis wyciska łzy

Muzyk na nagraniu tuli syna i kołysze go. W tle leci spokojna muzyka. Na jego twarzy maluje się uśmiech, widać, że ta chwila ma dla niego szczególne znaczenie. W ostatnich miesiącach Baron był bardzo zapracowany - wraz z grupą Afromental koncertował, a także pojawiał się na planie "The Voice of Poland", gdzie po raz kolejny jest jurorem. Teraz, kiedy sezon letnich imprez dobiega końca, zapewne będzie miał więcej czasu. Co takiego Aleksander Milwiw-Baron napisał pod postem, co poruszyło internautów? "Obiecuję ci to, że zawsze będę nad tobą czuwał. Tak, to jest to, co będę robił" - zwrócił się do Leonarda. W hasztagach pojawiły się takie hasła, jak np. (w tłumaczeniu na polski): "tata i syn", "syn" czy "miłość".

Jak wspomnieliśmy, nagranie wywołało poruszenie wśród internautów. Ci zostawili bardzo wiele komentarzy, w których podzielili się swoimi emocjami. "To najpiękniejsze, co dzisiaj zobaczyłam. Dosłownie ten widok doprowadził mnie do łez. Miłość, jaką darzysz swojego syna, jest wręcz namacalna. Naprawdę życzę waszej rodzinie wszystkiego, co najlepsze", "Najtrudniejsza rola życia, ale robisz to, bo chcesz, a nie bo musisz", "Piękny pełen miłości obrazek" - piszą użytkownicy Instagrama. Wśród nich znalazł się także wpis mamy Sandry Kubickiej, pani Grażyny. "Kocham" - napisała poruszona babcia Leosia, która przy okazji dodała kilka emotek w m.in. kształcie serc. Nagranie zobaczysz poniżej.

Sandra Kubicka i Baron wybrali dla syna nietypowe imię. Co ono oznacza?

Sandra Kubicka i Baron długo nie ujawniali, jakie imię wybrali dla dziecka, jednak informowali, że szybko się dogadali w tej kwestii. Okazało się, że ich typ to Leonard. W zeszłym roku imię to wypisano na 439 metrykach urodzeniach, a co oznacza? Przeczytacie o tym tutaj: Kubicka i Baron wybrali dla syna nietypowe imię. Językoznawca: Zdecydować mogły fascynacje artystyczne.