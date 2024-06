Kasia Tusk w objęciach męża. Takich kadrów nie pokazuje

Kasia Tusk jest bardzo aktywna na Instagramie. Chętnie pokazuje swoje nowe projekty, a także zdradza, jak urządziła swoje luksusowe mieszkanie. Nie brakuje również rodzinnych kadrów. Choć córka Donalda Tuska lubi publikować materiały z córkami, to jednak zakrywa ich twarze. Najrzadziej na jej profilu gości za to jej mąż. Ale teraz celebrytka zrobiła fanom niespodziankę i opublikowała prywatny kadr.

Kasia Tusk pozuje z mężem. Co za kadr!

Kasia Tusk i jej mąż Stanisław Cudny wybrali się do Paryża. Zakochani przede wszystkim zwiedzają, chodzą do muzeów. Celebrytka pochwaliła się, że zrobiła ponad 20 tys. kroków w ciągu dnia. Odpoczywają również w kawiarniach i parkach. Jak widać, Kasia Tusk jest naprawdę szczęśliwa, a romantyczny nastrój, jaki panuje w mieście, jej się udzielił. Bizneswoman bowiem umieściła na InstaStories zdjęcia z mężem, na których okazują sobie czułość. Na pierwszym stoją przed obrazem, a ona złapała go pod rękę. Na innym za to on się w nią wtula. Ten drugi kadr znalazł się również na jej profilu. Wspomniane zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony. To naprawdę gratka dla fanów, bowiem Tusk stara się nie opowiadać o swoim małżeństwie w mediach. Raz zdarzyło jej się jednak ujawnić, co się dzieje w ich małżeństwie. "Od czasu pierwszego porodu (tj. pięć i pół roku) ani razu nie udało nam się z mężem spędzić we dwoje więcej niż 12 godzi dziennie, nie mówiąc już o weekendzie. Dzieci rozgrywają nas koncertowo, a my się dajemy" - napisała w marcu tego roku. Jak widać, teraz udało im się wyrwać na chwilę bez córek.

Katarzyna Tusk wzięła ślub

W 2018 roku wyszło na jaw, że Katarzyna Tusk wyszła za mąż za wieloletniego partnera, Stanisława Cudnego. Później jednak okazało się, że do ceremonii mogło dojść kilka lat wcześniej! Wszystko przez to, że celebrytka chciała wesprzeć WOŚP i przekazała swoją suknię ślubną. "Sukienka jest już prawie vintage, bo ma ponad pięć lat, ale jest zachowana w bardzo dobrym stanie i jestem przekonana, że osoba, która ją zlicytuje, będzie się w niej czuła równie cudownie, jak ja" - wyznała w 2019 roku.