W trakcie trwania 12. edycji programu "The Voice of Poland" widzowie nie szczędzili słów krytyki skierowanych w stronę Sylwii Grzeszczak. Wokalistka zbierała negatywne komentarze za decyzje podejmowane wobec uczestników. Dodatkowo pojawiły się plotki, że rola jurorki okazała się dla niej na tyle trudna i stresująca, że rzekomo pisano jej na kartkach wypowiedzi, których uczyła się na pamięć do odcinków transmitowanych na żywo. Oliwy do ognia dolewały doniesienia o konfliktach z pozostałymi jurorami. To wszystko spowodowało, że fani muzycznego show zaczęli się zastanawiać, czy zobaczą ją w kolejnej edycji. Głos w tej sprawie zabrała sama zainteresowana.

"The Voice of Poland". Sylwia Grzeszczak zrezygnowała z posady jurorki

W rozmowie z "Party" Sylwia Grzeszczak rozwiała wszelkie wątpliwości związane z potencjalnym udziałem w następnej edycji "The Voice of Poland". Wokalistka wyraźnie dała do zrozumienia, że podjęła już decyzję i nie zamierza ponownie wcielać się w rolę jurorki.

Jeśli w coś się angażuję, to poświęcam się temu na maksa. Najbliższy czas przeznaczam na tworzenie muzyki. Jak wchodzę do studia przed południem, potrafię z niego wyjść dopiero o czwartej nad ranem. Kocham to i niestraszne mi zmęczenie. Nie sądzę, by przy takim trybie pracy udało mi się pogodzić to z kolejną edycją - zdradziła Sylwia Grzeszczak.

"The Voice of Poland". Co uczestnicy 12. edycji sądzą na temat Sylwii Grzeszczak?

Pomimo tego, że Grzeszczak spotkała się z falą krytyki ze strony widzów, to uczestnicy, z którymi współpracowała, bardzo miło ją wspominają i potwierdzają, że Sylwia była wyjątkowo zaangażowaną trenerką. W okresie trwania programu przeprowadziła się do Poznania i zrezygnowała z dodatkowych koncertów i nagrań w studiu, by poświęcić ten czas podopiecznym.

Nie wiem, skąd te okropne opinie o Sylwii. Media grubo przesadziły z plotkami, bo Sylwia jest wspaniałą osobą i nie zauważyłam konfliktów ani napięć pomiędzy nią a innymi jurorami - powiedziała Julia Stolpe, uczestniczka show.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy wystartuje 13. edycja "The Voice of Poland". Co ciekawe, w 2022 roku ruszą castingi do nowego muzycznego show "Nation’s Best Cover Artist". Podobno w jury może pojawić się Edyta Górniak.

