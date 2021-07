Na początku stycznia ubiegłego roku bratanica księżnej Diany, Kitty Spencer, przyjęła oświadczyny starszego od niej o trzydzieści dwa lata miliardera, Michaela Lewisa. W miniony weekend odbył się ślub pary i trzeba przyznać, że nie żałowali na niego pieniędzy, a świadczyć może o tym fakt, że panna młoda miała aż pięć sukien ślubnych! I to nie byle jakich, bo od projektantów. Kreacją, na którą warto też zwrócić uwagę jest ta, w której pojawiła się siostra Kitty, Amelia.

Siostra Kitty Spencer była jej druhną. Dopiero teraz pokazała swoją kreację

Ślub pary, który był poprzedzony wieczorem panieńskim Kitty we Florencji, odbył się w należącej do rodziny Aldobrandini willi we Frascati, czyli wiejskiej, lecz bardzo wystawnej posiadłości, z której rozpościera się piękny widok na Rzym. Na ceremonii pojawiła się cała plejada gwiazd, przed którą panna młoda pokazała się w aż pięciu sukniach ślubnych. Co ciekawe, nie wszystkie były białe.

Oczywiście tego dnia najważniejsza była panna młoda, ale oczy były zwrócone także na jej druhny. Jedną z nich była siostra Kitty, Amelia. Dopiero kilka dni po ślubie siostry zamieściła zdjęcie z ceremonii i pokazała fragment sukni, którą wówczas miała na sobie. Amelia postawiła na bladoróżową kreację z bufiastymi rękawami i asymetrycznym dekoltem. Za projekt jest odpowiedzialny dom mody Dolce & Gabbana, który stworzył także suknie Kitty. Amelia postawiła na bardzo delikatny makijaż, włosy lekko upięte w kok i złote kolczyki.

Najbardziej magiczny dzień - kiedy moja piękna siostra poślubia miłość swojego życia - napisała Amelia.

Choć nie widać całej sukienki, to patrząc na samą jej górę można przypuszczać, że to piękna kreacja.

