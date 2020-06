Radosław Majdan wyprawił pępkowe, lecz zaproszony Antoni Królikowski nie zjawił się na imprezie. Wiemy, dlaczego

Radosław Majdan został ojcem! Aby uczcić to wspaniałe wydarzanie piłkarz zorganizował pępkowe, na które nie dotarł jednak zaproszony Antoni Królikowski. Co go zatrzymało?

REKLAMA

5 instagram.com/antek.krolikowski instagram.com/r_majdan Otwórz galerię Na Gazeta.pl