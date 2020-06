1 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka. Gwiazdy masowo publikowały na swoich profilach w mediach społecznościowych zdjęcia z dzieciństwa, a ci, którzy zostali rodzicami, chwalili się, jak spędzają chwile z dziećmi oraz składali im publicznie życzenia. Dołączyła do nich także Alicja Bachleda-Curuś, która choć mieszka w Stanach Zjednoczonych, to celebruje polskie uroczystości.

Alicja Bachleda-Curuś nawiązuje do zamieszek po śmierci George'a Floyda

Na profilu na Instagramie aktorki pojawiło się jej zdjęcie, na którym pozuje jako kilkuletnia dziewczynka. Pochodzi ono z Zakopanego, zostało zrobione zimą. Alicja stoi obok mamy Lidii oraz starszego brata Tadeusza. Dodała także poruszający wpis, w którym nawiązała do zamieszek w USA, które wybuchły po śmierci George'a Floyda.

Z okazji Dnia Dziecka dzielę się wspomnieniem, które bardzo sobie cenię. Jednak jednocześnie jestem świadoma tego, jak szczęśliwa i uprzywilejowana jestem, że mam możliwość wspominania dzieciństwa jako czasu pokoju i miłości. Miejmy nadzieję, że odnajdą się słowa, które pozwolą rozpocząć dialog, który przyniesie konieczną zmianę - napisała refleksyjnie.

Przypomnijmy, że chodzi o sytuację, do jakiej doszło kilka dni temu. Policjant podczas zatrzymania na ulicy za fałszerstwo (George Floyd miał posługiwać się sfałszowanymi czekami) czarnoskórego mężczyzny przydusił go kolanem. Mundurowy był bezlitosny i nie przejął się błagalnymi prośbami o litość. Do tragicznej sytuacji doszło w Minneapolis, a po zabójstwie doszło do zamieszek w całych Stanach Zjednoczonych. Ludzie w ramach protestu wyszli na ulicę. Swoje zdanie wyrażają także gwiazdy, w tym m.in. Billie Eilish, Demi Lovato czy Hailey Bieber. Głos zabrała także Lady Gaga, która ostro skrytykowała zachowanie prezydenta, Donalda Trumpa.