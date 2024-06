Trwa Euro 2024. 21 czerwca odbył się w Berlinie mecz Polski z Austrią nazywany "meczem o wszystko". Robert Lewandowski spotkanie zaczął na ławce rezerwowych, ale w drugiej połowie meczu wszedł na boisku. Niestety nawet obecność kapitana reprezentacji nie pomogła reszcie drużyny i Polska przegrała z Austriakami 1:3. Piłkarzom reprezentacji nie pomógł nawet doping ich partnerek, które tłumnie pojawiły się na trybunach. Polskie WAGs opanowały stadion w Berlinie. Zobaczcie, jak kibicowały swoim ukochanym.

Anna Lewandowska zabrała córki na mecz. Klara i Laura miały na sobie koszulki w narodowych barwach

Anna Lewandowska na mecz Polska - Austria wybrała się do Berlina, aby na żywo dopingować kadrę. W pierwszym meczu Polaków na Euro Robert Lewandowski nie uczestniczył w grze ze względu na kontuzję, ale tym razem pojawił się na boisku podczas drugiej połowy. "Lewa" jeszcze przed spotkaniem opublikowała na InstaStories zdjęcie z córkami, Klarą i Laurą, które zabrała ze sobą na stadion. Dziewczynki były ubrane w koszulki w narodowych barwach i pozowały przy słupie z flagami. Na stadionie pojawiła się także Julia Bednarek, żona Jana Bednarka. Para zaręczyła się w 2020 roku na greckiej wyspie Mykonos, a dwa lata później zorganizowała bajkowy ślub. W 2021 roku urodziła się ich córka Lilly. Julia Bednarek na mecz Polska Austria wybrała się ze swoją córeczką. Żona piłkarza miała na sobie koszulkę reprezentacji i z dumą kibicowała ukochanemu. Zdjęcia polskich WAGs znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tak polskie WAGs kibicowały swoim ukochanym

Wśród kibiców pojawiła się także Zuzanna Dawidowicz, żona Pawła Dawidowicza. Ukochana piłkarza opublikowała na InstaStories zdjęcie z bliskimi w koszulkach z numerem koszulki ukochanego. Organizacja wsparcia na najwyższym poziomie. Na stadionie pojawiła się także Nicol Luzadi, dziewczyna Nicoli Zalewskiego, który ostatnio był bohaterem jednej z dram. Burza rozpętała się kiedy influencer Kamil Szymczak w wymowny sposób zasugerował, że pomiędzy jego dziewczyną Vanessą Rojewską a piłkarzem miało do czegoś dojść. Ukochana Zalewskiego niezrażona plotkami pochwaliła się w sieci prezentem od ukochanego. Otrzymała bukiet czerwonych róż, do którego dołączono romantyczny liścik z treścią "Ti amo tanto tanto" co w tłumaczeniu na język polski oznacza "Tak bardzo cię kocham". Luzardi na InstaStories opublikowała ujęcia ze stadionu.

Nicola Zalewski i Nicol Luzardi