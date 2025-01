Maciej Zakościelny jakiś czas temu rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką Pauliną Wyką. Para doczekała się dwóch synów: Borysa, który przyszedł na świat w 2016 roku i Alexa, urodzonego dwa lata później. Byli zakochani dzielą się opieką nad pociechami. Ostatnio aktor pokazał, jak spędza czas z synami, kiedy to on się nimi zajmuje. Nie do wiary, jak chłopcy wyrośli.

Zobacz wideo Maciej Zakościelny o synach. Jest obecnym ojcem. "Są ze mnie dumni"

Maciej Zakościelny spędza czas z synami. "Zagramy dobrą imprezę"

Maciej Zakościelny i jego była partnerka zdecydowali się na opiekę naprzemienną. "Dzielimy się tak tydzień w tydzień dziećmi" - zdradził aktor w podcaście Łukasza Knapy. Celebryta stara się na co dzień chronić swoją prywatność i raczej stroni od publikowania rodzinnych kadrów w mediach społecznościowych. Ostatnio jednak zrobił wyjątek i pokazał, jak spędza czas z synami. Na pierwszym zdjęciu widzimy napis "tata" ułożony z klocków magnetycznych. Kolejny kadr przedstawia natomiast pociechy aktora pochylone nad sprzętem dla didżeja. Zakościelny zdradził, że jest to stosunkowo nowa pasja.

Na razie rozpracowujemy temat, ale za kilka miesięcy zagramy dobrą imprezę

- napisał na InstaStories. Uwagę zwracają też fryzury chłopców. Zarówno Bruno, jak i Alex noszą dłuższe włosy. Kadry z synami aktora znajdziecie w naszej galerii.

Maciej Zakościelny już kilka razy został sfotografowany w towarzystwie Julii Wieniawy. Temat ich rzekomego romansu jest na tyle gorący, że został poruszony w TV Republika. Podczas rozmowy na ten temat prezenterzy programu śniadaniowego pozwolili sobie na zbyt wiele. Nie przestawali bowiem komentować różnicy wieku między aktorami. - Chyba Julia gustuje w mężczyznach z innego pokolenia. No ale niestety - zaczęła Natalia Rzeźniczak. - Znak naszych czasów, zdarza się. Takie związki znamy - wtórowała Ilona Januszewska. Julia Wieniawa już jakiś czas temu odniosła się do plotek, stanowczo zaprzeczając, jakoby z Maciejem Zakościelnym łączyło ją coś więcej.

